“Quasi dagelijks verkracht, geslagen en bedreigd, maar dan een jaar verzoend?”: man (31) vraagt vrijspraak voor misbruik en mishandeling (ex-)echtgenote

“Bier drinken in de garage was zijn dagtaak, en zijn vrouw moest het ontgelden.” Het beeld dat de openbare aanklager vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk schetste van een 31-jarige man uit Kortrijk was niet fraai. Hij stond er terecht voor regelmatige verkrachting, mishandeling, bedreiging en belaging van zijn (ex-)echtgenote in hun woning in Harelbeke. Maar hij ontkent alles. “Meer dan wat duw- en trekwerk is er nooit geweest”, aldus de man. “En de seks? Die was altijd met toestemming.”

Eind 2022, begin 2023 liep het fout in de relatie van T.H. en zijn echtgenote. “Ruzies waren er wel vaker, ja, en wat duw- en trekwerk, maar nooit vuistslagen”, aldus advocaat Serge Defrenne. Hij ging voluit voor de vrijspraak voor de verschillende verkrachtingen, slagen, bedreigingen en belagingen waar T.H. van beschuldigd wordt. “De politie kwam ter plaatse omwille van slagen, maar van een verkrachting wordt er pas later gesproken”, stipte Serge Defrenne vreemde kronkels tijdens het onderzoek aan. “Plots vertelde ze zelfs dat hij zijn dochter uit het raam had laten hangen. Waar haalde ze het vandaan? Als de agenten tijdens haar verhoor er dieper op in gingen, luidde het meteen ‘dat hij maar wat had gedreigd’.”

De openbare aanklager was wél stellig dat T.H. zich een tijdlang, onder invloed van zijn drank- en drugsprobleem, stevig had misdragen tegen zijn ex-echtgenote. “Meermaals met de vuist geslagen, bij de keel gegrepen, verkrachtingen op verschillende tijdstippen, …”, zo somde ze op. “Zelfs toen ze hoogzwanger was, probeerde hij haar te verkrachten, sloeg hij haar en dreigde hij haar te zullen vermoorden als ze de politie belde.” Ze vroeg T.H. tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete te veroordelen.

Verzoening

Eind 2023 kwam het tussen het koppel uit Harelbeke toch opnieuw tot een verzoening. “Een jaar lang, na dergelijke beschuldigingen?!”, merkte Serge Defrenne op. “Dat kan toch niet. De vrouw stelt zich op vandaag geen burgerlijke partij en vraagt geen schadevergoeding. Toch ook een teken aan de wand. Op 6 februari 2024 maakte hij zich wel schuldig aan huisvredebreuk, door de woning binnen te dringen toen hij een televisietoestel wou terugbrengen.” “Er was altijd toestemming als we seks hadden”, voegde T.H. er zelf nog aan toe. Hij verbleef één maand in de cel en droeg anderhalve maand een enkelband. De relatie van het koppel is ondertussen toch definitief beëindigd. Hij woont nu bij zijn ouders in Kortrijk, zij bleef in Harelbeke wonen. Vonnis op 22 april. (LSi)