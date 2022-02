Psycholoog uit Damme ontkent schending beroepsgeheim in zaak Kasteelmoord

Een psycholoog uit Damme blijft onschuldig pleiten voor de schending van zijn beroepsgeheim in het dossier van de ‘Kasteelmoord’. De man speelde attesten over Stijn Saelens door aan Elisabeth en André Gyselbrecht waarin hij sprak over grensoverschrijdend gedrag en incest. Toch blijft hij erbij dat hij zijn beroepsgeheim niet schond.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

In mei 2019 werd dokter Gyselbrecht door het Gentse hof van beroep tot 21 jaar cel veroordeeld. In de nasleep van het proces diende de ouders van Stijn Saelens wel klacht in omdat de psycholoog tijdens het onderzoek informatie over zijn relatietherapie met Elisabeth Gyselbrecht en haar man doorspeelde aan André Gyselbrecht.

Niet betaald

Die attesten bevatten negatieve bevindingen zoals incest en grensoverschrijdend gedrag over Stijn Saelens en werden in augustus 2013 bijvoorbeeld gebruikt om de vrijlating van dokter Gyselbrecht te bepleiten in de Gentse KI. De psycholoog kreeg in eerste aanleg in Brugge zes maanden cel, maar ging in beroep. Volgens hem was Saelens niet zijn patiënt.

“Hij is er ook nooit voor betaald!” Bovendien vindt hij dat hij als deskundige of ‘getuigenis in rechte’ in de zaak is gerold. En daarnaast vindt hij dat hij de toenmalige advocaat van André Gyselbrecht het misbruik naar buiten bracht, en hij daarom niet kan worden beticht van schending beroepsgeheim. “Hij heeft het nooit in de openbaarheid gebracht en steeds zorgvuldig gehandeld.”

Zes maanden cel

Het openbaar ministerie is een andere mening toegedaan en vorderde opnieuw zes maanden cel. “Stijn en Elisabeth zijn doorverwezen door een psycholoog om in relatietherapie te gaan en zijn alsdusdanig ook enkele keren geweest. Hoe kan je dan zeggen dat hij geen patiënt was?”

Ze erkende de kwaliteiten van de man als psycholoog en zijn goed werk in het verleden, maar oordeelde dat de man zich nu onbewust had laten misbruiken door André Gyselbrecht om Stijn Saelens in een slecht daglicht te plaatsen en de vervroegde vrijlating van André Gyselbrecht te kunnen bewerkstelligen. Volgens de procureur-generaal werd Stijn Saelens daarmee opnieuw door het slijk gehaald”

De ‘getuigenis in rechte’ vond ze onzin. “Hij is nooit door een onderzoeksrechter, hof of rechtbank aangesteld als deskundige!”Omdat hij geen schuldinzicht vertoonde, vorderde ze opnieuw zes maanden cel.

Belang van het kind

Ook de advocaat van de ouders van Stijn Saelens meenden dat er een schending van het beroepsgeheim was. “Er zijn drie gesprekken geweest met Elisabeth en Stijn Saelens in zijn kabinet en dan ook met Stijn alleen en met Stijn en André Gyselbrecht! Hoe kan je dan zeggen dat het zijn patiënt niet was?”, aldus advocaat Jan Leysen.

“Zonder die attesten was het grensoverschrijdend gedrag slechts een bewering, een roddel gelanceerd door Elisabeth of André Gyselbrecht. Nu stond het geattesteerd!” De psycholoog blijft erbij dat hij goed handelde.

“Ik heb gemeend te handelen in het belang van de kinderen. André vormde geen gevaar voor zichzelf of de maatschappij.” Uitspraak op 16 maart.

(OSM)