Psychiatrisch patiënt (29) die dreigde met aanslag vrij onder voorwaarden

De 29-jarige C.S. hoeft dan toch geen oud en nieuw in de Brugse gevangenis te vieren. De psychiatrisch patiënt met Roemeense afkomst verbleef sinds eind juli in de cel nadat hij in het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis dreigde met een aanslag. Daar bleek volgens de man nooit iets van aan. De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend om de man vrij te laten onder voorwaarden.

De twintiger liet zich aan het begin van dit jaar vrijwillig opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Daar zou C.S. tijdens een vertrouwelijk gesprek verteld hebben een aanslag te willen plegen. De directie besloot onmiddellijk contact op te nemen met de politie.

Vrij onder voorwaarden

De agenten kwamen ter plaatse en sloegen C.S. in de boeien. Sindsdien verbleef de man in de gevangenis. De man bleef echter, verschijning na verschijning voor de raadkamer, beweren nooit die woorden gezegd te hebben. Het psychiatrisch verslag liet even op zich wachten, maar blijkt niet alarmerend te zijn.