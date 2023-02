Psychiater moet Brugse student onderzoeken die hogeschool bijna drie jaar lang bestookte met e-mails

Een 24-jarige Bruggeling riskeert twee jaar cel voor slagen aan zijn vader en belaging van enkele personeelsleden van de hogeschool Vives. De man kampt met autisme en werd in het verleden al eens veroordeeld voor belaging van een medestudente. De Brugse rechtbank beval een psychiatrisch onderzoek.

In februari 2019 stapte een studente van de Hogeschool Vives naar de politie. Ze verklaarde dat medestudent L.D. haar onophoudelijk bestookte met liefdesverklaringen nadat ze hem had afgewezen. Een gerechtspsychiater stelde vast dat L.D. met autisme kampt waardoor hij onbeantwoorde gevoelens niet kan plaatsen. De Brugse strafrechtbank beval in november 2021 de internering, maar het Gentse hof van beroep zag het anders en gaf L.D. opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Toen L.D. de uitspraak van het hof vernam ging hij door het lint en gaf hij zijn vader enkele klappen.

Later volgde ook nog een klacht vanwege de hogeschool Vives. Bijna drie jaar lang bestookte L.D. enkele medewerkers van de school met e-mails omdat hij niet aan een stageplaats raakte. Hij verweet hen dat hij zijn opleiding niet kon voltooien. “Ik ga jullie blijven viseren”, schreef hij onder meer. De slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en eisen elk 500 euro morele schadevergoeding. “Ze zijn nog altijd angstig”, pleitte hun advocaat Bart Staelens.

Procureur Jochen van Aalst vroeg twee jaar cel voor de feiten ten aanzien van Vives. Tegelijkertijd dreigt de probatieopschorting uit het dossier met de studente om te worden gezet in een jaar effectieve celstraf. “Als is dat geen gepaste straf voor iemand met deze problematiek”, stelde van Aalst. “Een internering is meer aangewezen, maar daarvoor is een nieuw psychiatrisch onderzoek nodig.” De rechtbank stelde hierop een psychiater aan om L.D. opnieuw te onderzoeken. De zaak wordt in mei verdergezet. (AFr)