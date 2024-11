Protest tegen uitstel in zaak dodelijke klap in Natiënlaan in Damme: “Overlijden tweede inzittende was géén gevolg van ongeval”

Bij een zware klap in de Natiënlaan in Damme kwam in juni vorig jaar een jongeman om het leven. Negen maanden later stierf nog een tweede inzittende en het OM wil nu nagaan of dit eveneens het gevolg was van het ongeval. De Brugse politierechtbank stelde de zaak daarom uit naar 2 april. Dit tot zwaar ongenoegen bij de verdediging. “Er was al genoeg tijd om dit te onderzoeken.”

Een ritje om een radio op te halen eindigde voor vier Oekraïense vrienden op zondag 18 juni vorig jaar in een nachtmerrie. Het viertal reed op de Natiënlaan in Damme toen rond 6 uur ’s ochtends om een onduidelijk reden plots de handrem werd aangetrokken. De wagen reed op dat moment 130 kilometer per uur waar slechts 90 was toegelaten. Het voertuig begon te slippen, kwam tegen de middenberm terecht en crashte tegen een verlichtingspaal.

Zware klap

De gevolgen waren bijzonder zwaar. Door de klap brak de wagen in twee. Het voorste deel van de wagen lag meters ver van het achterste deel van de auto, waarin een jongeman van zeventien ter plaatse overleed. De bestuurder en de passagier naast hem werden uit het voertuig geslingerd en werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie noteerde in zijn proces-verbaal dat M.C., een jongeman uit Kaprijke, aan het stuur zat. Op de achterbank zat nog een vierde inzittende: de broer van de jongeman die ter plaatse het leven liet. Toen de eerste getuigen bij het wrak arriveerden, liep die lichtgewond rond het achterste deel van de wagen. De parketdeskundige bevestigde de vaststellingen van de politie.

Op 23 oktober kwam de zaak voor de Brugse politierechtbank. Daar vroeg de procureur zes maanden cel, een boete van 500 euro en een jaar rijverbod voor M.C. De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak omdat het niet vast zou staan dat de Kaprijkenaar aan het stuur zat. “Die stelling is louter gebaseerd op de verklaring van de lichtgewonde”, zo pleitte ze. Volgens meester Verstraete was het de lichtgewonde die aan het stuur zat en na de crash ging kijken bij zijn broer op de achterbank.

Uitstel

De uitspraak was woensdag voorzien, maar op vraag van de procureur stelde de rechter de zaak uit. Negen maanden na het ongeval overleed immers ook de passagier die uit de wagen werd geslingerd. De procureur wil nu laten onderzoeken of dit overlijden eveneens te wijten was aan het ongeval.

Advocate Manou Lepoutre, die de verdediging waarnam voor meester Verstraete, verzette zich tegen het uitstel. “Dit overlijden dateert al van eind maart”, stelt ze. “Het openbaar ministerie had dus meer dan tijd genoeg om het oorzakelijk verband al te onderzoeken. Daar nu nog mee afkomen kan echt niet. Wij betwisten trouwens ten stelligste het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het overlijden van een tweede inzittende negen maanden later.”

De zaak zal op 2 april opnieuw voor de Brugse politierechtbank komen. Intussen zal het oorzakelijk verband tussen het ongeval en het tweede overlijden onderzocht worden. (AFr)