Protest tegen gerechtelijke vervolging Greenpeace-activisten: “Nooit mogen getolereerd worden dat actievoeren voor de goede zaak vervolgd wordt”

Bij het Brugse gerechtsgebouw vond woensdagmorgen een protestmanifestatie plaats tegen de vervolging van 14 Greenpeace-activisten die eind april op de aardgasinstallatie van Fluxys in de Zeebrugse haven klommen. In de correctionele rechtbank werd vandaag immers de inleidende zitting gehouden.

Eind april hield een groep activisten van Greenpeace een spectaculaire actie in de haven van Zeebrugge. Op kano’s werden toen slogans getoond en vanop rubberboten klommen activisten tot helemaal bovenin de losinstallatie van de aardgastrafiek bij Fluxys LNG. Hiermee wilden ze protesteren tegen de negatieve effecten van fosiele brandstoffen. Na tussenkomst van de scheepvaartpolitie werden toen 14 mensen gerechtelijk aangehouden.

Vrijheid van meningsuiting

Woensdagmorgen werd de inleidende zitting gehouden voor de correctionele rechtbank in Brugge. Het feit dat de activisten hiervoor gerechtelijk vervolgd worden, leidde al eerder tot heel wat protest en dat was ook woensdagmorgen duidelijk voor de Brugse rechtbank. Daar daagde een massa volk op om de activisten een hart onder de riem te steken en de gerechtelijke vervolging voor deze vorm van actie voeren aan te klagen. We zagen uiteraard heel wat vlaggen en banners van Greenpeace maar ook van ‘grootouders voor het klimaat’, extention rebellion en andere actiegroepen. ‘Activism is nog a crime’, was op meerdere borden en spandoeken te lezen.

Meester Mieke Van den Broeck, een van de advocaten van de 14 Greenpeace activisten, gaf de manifestanten een stand van zaken in het dossier. “Vandaag heeft slechts een inleidende zitting plaats waarbij afspraken zullen gemaakt worden over de verdere stappen met als belangrijkste punt een datum voor de eigenlijk pleitzitting”, klonk het. “De activisten worden vervolgd voor ‘inklimming in het havengebied in groep’, met als verzwarende omstandigheid dat ze daarbij een zogenaamde kritische installatie (de aardgasintallatie, red.) benaderden. Wij zullen alvast volop pleiten rond het element ‘vrijheid van meningsuiting’, wat een mensenrecht is. En daarnaast zullen we er ook op drukken dat de actie gerechtvaardigd was door een noodtoestand, namelijk de noodtoestand van het klimaat en heel onze leefomgeving. En ten slotte, los van het juridische, is het ook niet normaal en zou het nooit mogen getolereerd worden dat actievoeren voor de goede zaak vervolgd wordt!”