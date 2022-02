Procureur mild voor piepjong duo dat met bootje voor mensensmokkelaars geklist werd in Kortrijk

Een voormalig koppel uit Nederland staat in de Brugse rechtbank terecht voor mensensmokkel. Ze riskeren dertig maanden celstraf met uitstel.

Rick B. (19) uit Spijkenisse en Kaylee V. (20) uit Amsterdam werden op 26 oktober vorig jaar geklist op een carpoolparking in Kortrijk. De politie vond het vreemd dat de ruiten van hun wagen met karton waren afgeplakt. In het voertuig troffen de agenten een rubberboot, buitenboordmotor en zwemvesten aan. Volgens het parket waren die bestemd voor mensensmokkel over zee.

Toch toonde procureur Frank Demeester zich mild en vroeg hij 30 maanden celstraf met uitstel voor de jongelui, die al vier maanden in voorhechtenis zitten. “Ik hoop dat zij hun lesje intussen geleerd hebben”.

Heel laag IQ

Naar eigen zeggen was Rick B. gecontacteerd door een Pakistaan die hem vroeg om in Duitsland een bootje en buitenboordmotor op te halen en naar Den Haag te brengen. “Hij wist niet waarvoor maar zou er 1.000 euro voor krijgen”, pleitte zijn advocaat.

“Mijn cliënt heeft een heel laag IQ.” Maar eenmaal in Den Haag kregen B. en V. slechts 500 euro en de opdracht om de spullen naar Noord-Frankrijk te brengen. “Ze dachten dat het met drugs te maken had en kregen schrik. Ze stopten op die parking omdat ze terug wilden keren naar Nederland.”

Gezelschap

Kaylee V. zou meegeweest zijn om B. gezelschap te houden en omdat het haar auto was. “Ze zag er totaal geen graten in aangezien haar toenmalige vriend vaak aan oude buitenboordmotoren sleutelde”, pleitte haar advocaat. “

Ze had zelfs nog haar slippers aan. Al een geluk dat de politie hen kliste. Want achteraf kregen ze te horen dat de bende hen volgde en wie weet wat er gebeurd zou zijn mochten ze door hebben gehad dat ze wilden terugkeren.” De uitspraak volgt op 9 maart.

(AFr)