Procureur-generaal niet mals voor drugsdealer die afnemer met hamer op het hoofd sloeg: “Je hebt er emmentalerkaas van gemaakt!”

Een 31-jarige Nederlander vraagt in beroep een straf volledig met uitstel voor poging tot doodslag en cocaïnehandel. Tijdens een drugsdeal in Knokke-Heist sloeg Martijn S. tot twee keer toe met een bolhamer op het hoofd van een klant die hem probeerde te bestelen.

In de nacht van 12 op 13 oktober 2017 zakte cokedealer Martijn S. uit het Zeeuws-Vlaamse Axel af naar Knokke-Heist waar hij had afgesproken met een klant. Maar die man, K.V. uit Knokke-Heist, had evenwel het plan opgevat om zijn dealer te bestelen en zou tijdens de deal plots een bolhamer uit zijn jas hebben gehaald waarmee hij de Nederlander aanviel.

S. kon hem naar eigen zeggen ontwapenen en sloeg vervolgens zélf twee keer met de hamer op het hoofd van K.V., die voor dood werd achtergelaten. Ondanks zijn zware verwondingen fietste K.V. nog naar het ziekenhuis waar hij in levensgevaar werd overgebracht naar het AZ in Brugge. Pas drie maand later was hij voldoende hersteld om aangifte te doen. Marijn S. kreeg in eerste aanleg vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De rechter hield rekening met de uitlokking. Aanvankelijk wou de advocaat van S. wettige zelfverdediging pleiten, maar in beroep zag hij daarvan af. Wel vroeg hij een straf volledig met uitstel onder voorwaarden. “Ik wil de feiten zeker niet minimaliseren, maar zijn reactie is niet onbegrijpelijk.”

Volgens de procureur-generaal had S. -1m95 groot en goed voor 160 kilo- veel geluk: voor hetzelfde geld was hij dood en stond je in een andere zaal. Heb je die foto’s al eens bekeken? Je hebt verdorie emmentalerkaas van zijn hoofd gemaakt!” Toch is hij akkoord met een straf met uitstel omdat de man nog een blanco strafblad heeft. Uitspraak op 2 november. (OSM)