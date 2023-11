Procureur eist vier jaar cel voor hardleerse Brugse dealer: “Dit is dweilen met de kraan open”

Nog geen halfjaar nadat hij een zware voorwaardelijke celstraf had gekregen voor drugshandel, troffen speurders in de woning van Bruggeling Lorenzo G. (25) liefst 830 gram cannabis en bijna 600 xtc-pillen aan. De procureur eist nu vier jaar effectieve celstraf. “We moeten een vuist maken”, klonk het.

In oktober vorig jaar kwam de politie te weten dat Bruggeling Jemery V. (26) samen met een onbekende drugs verkocht vanuit zijn woning. Tijdens een observatie op 14 november zag de politie een klant en even later ook Lorenzo G. (25) de woning betreden.

Handeltje overgenomen

De klant keerde terug met 55 gram cannabis. Die had ze naar eigen zeggen gekocht van G. In de woning van V. lagen slechts kleine hoeveelheden cannabis, maar in die van Lorenzo G. troffen de speurders liefst 830 gram cannabis, 594 xtc-pillen en 30 gram hasj aan.

Verder onderzoek wees uit dat V. en G. sinds de zomer samenwerkten met een notoire Brugse dealer. Na diens aanhouding zou het duo zijn handeltje hebben overgenomen.

Voorwaarden

Lorenzo G. sloeg bij zijn leverancier telkens 500 xtc-pillen en tot een kilogram cannabis in. Volgens de procureur kregen de twee in het verleden al voorwaarden opgelegd, maar lapten ze die telkens aan hun laars.

G. kreeg in mei vorig jaar nog 37 maanden voorwaardelijke celstraf voor drugshandel. “Maar kort nadien begon hij opnieuw op grote schaal te dealen. Dit is dweilen met de kraan open”, stelde procureur Lode Vandaele.

Vuist maken

Voor Jemery V. vroeg Vandaele vijftien maanden cel, voor Lorenzo G. liefst vier jaar effectief en een verbeurdverklaring van 11.000 euro. “We moeten een vuist maken”, stelde hij. Volgens zijn advocate dealde Lorenzo G. om zijn eigen verslaving te financieren.

“Ook de precaire situatie van zijn moeder speelde een rol”, pleitte meester Ellen Eneman. “Maar hij heeft nooit een handel overgenomen. Hij vecht tegen zijn verslaving, maar heeft nog een lange weg af te leggen.”

Laag IQ

Meester Eneman vroeg om toch opnieuw probatievoorwaarden op te leggen. Dat schoot bij de rechter in het verkeerde keelgat. “Hoe vaak kreeg jij eigenlijk al voorwaarden? Ik zou je beter een abonnement geven!”

Ook Jemery V., die tegenwoordig in Eernegem woont, vroeg voorwaarden. “Mijn cliënt had een beperkte rol in de handel. Hij heeft een laag IQ en stelde vooral zijn woning ter beschikking van de medebeklaagde”, pleitte meester Didier Scheldeman.

De uitspraak volgt op 14 december. (AFr)