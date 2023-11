Procureur drijft de spot met roofmoordverdachte die gevoeg deed in Tielts bankkantoor

Hij zit sinds halfweg augustus in de cel voor roofmoord, maar wat Marco V. (23) in september vorig jaar uitspookte in een bankkantoor in Tielt is ook niet bepaald fraai. De man deed er zijn gevoeg op de grond en plaste ook tegen de muren. “Al een geluk voor ons meubilair dat hij hier vandaag niet is”, gekscheerde de procureur.

Een bewakingscamera registreerde hoe Marco V. op 15 september vorig jaar om 20.22 uur het ING-bankkantoor in de Kortrijksestraat in Tielt binnenstapte. In de geldautomatenruimte deed hij eerst zijn grote behoefte tegen een pilaar. Vervolgens plaste hij ook nog eens tegen de muur van de geldautomaat. Een hardnekkige vlek op de pilaar moest uiteindelijk zelfs overschilderd worden.

Dader herinnert zich niets

Wat de Tieltenaar precies bezielde, is niet duidelijk. Tijdens zijn verhoor herkende V. zichzelf op de beelden, maar naar eigen zeggen kon hij zich niets meer herinneren van die avond. “Sommigen kleven zich voor het klimaat vast aan een schilderij. Dus misschien was het wel een vorm van protest tegen de banken”, stak procureur Jochen van Aalst de draak met V.

Het parket startte na de feiten de bemiddelingsprocedure op, maar die draaide op niets uit toen V. halfweg augustus werd aangehouden op verdenking van roofmoord. Samen met twee kompanen zou V. in Tielt een 24-jarige kennis hebben doodgeslagen en beroofd. V. weigerde vrijdag te worden overgebracht naar de rechtbank. “Al een geluk voor ons meubilair dat hij hier vandaag niet is”, gekscheerde van Aalst.

Recidivegevaar?

Van Aalst vroeg een geldboete van 1.600 euro voor de beklaagde maar plaatste daar toch een kanttekening bij. “Als hij geld moet afhalen om zijn boete te betalen, zitten we met recidivegevaar. Gelukkig kan hij ook betalen via overschrijving”, besloot hij met een laatste kwinkslag. De uitspraak volgt op 15 december. (AFr)