Proces tegen duikinstructeur die vervolgd wordt voor dood koppel uitgesteld naar december

Het proces tegen een duikinstructeur uit het Gentse die zich in de strafrechtbank van Veurne moet verantwoorden voor zijn verantwoordelijk bij de dood van een koppel uit Torhout is uitgesteld naar december. De advocaten willen eerst onderling conclusies opstellen.

Het fatale duikongeval dateert al van zondag 15 september 2019. Toen trok het koppel Kurt Huberecht (53) en Nathalie Fiers (36) naar Nieuwpoort voor een duikexcursie. Ze zouden samen met hun duikinstructeur R.C. uit het Gentse duiken naar het wrak van de gezonken Duitse destroyer Bruno Heinemann, dat voor de Noord-Franse kust ligt. De excursie draaide excursie draaide echter uit op een drama. Terwijl Kurt en Nathalie via een slack line 36 meter onder water waren raakten ze niet meer boven. Er werd twee dagen gezocht naar hen maar dat bleek tevergeefs.

In augustus 2020 werd het lichaam van Nathalie teruggevonden niet ver van het wrak, van Kurt is nog geen spoor. Hun nabestaanden stelden zich burgerlijke partij in de rechtbank. Oma Annita Coolman doet dat in naam van Kurts zoon Arnaud. Zij worden allemaal bijgestaan door advocaat Hilde Decleer. Op de zitting van vrijdag werd beslist dat de advocaat eerst conclusies zal uitwisselen met de advocaat van R.C., meester Jurgen Dehaemers. Dat zal onder meer gaan over het rapport die de deskundige van het parket opstelde, een ingenieur met heel wat duikervaring.

R.C. wordt een gebrek aan voorzichtigheid verweten. Nathalie had als duikster niet voldoende ervaring om die duik zonder instructeur te maken. Bovendien waren de weersomstandigheden niet ideaal en was de excursie beter afgeblazen. De zaak zal nu op 9 december ten gronde gepleit worden. (JH)