Proces rond moordpoging bij No Surrender in Zwevezele op de helling: advocaat motorbende wil rechters wraken

In de zaak rond een gruwelijke moordpoging bij motorclub No Surrender wil advocaat Frank Scheerlinck de rechters wraken. Hij heeft hiertoe een verzoekschrift ingediend. De zaak, die op 6 maart gepleit wordt, komt hierdoor op de helling te staan.

In de nacht van 14 op 15 december 2018 werd P.B. ontvoerd en meegenomen naar het clublokaal van de motorbende in Zwevezele.

Bewakingsagent

De Brugse vijftiger werd er door meerdere mannen gruwelijk mishandeld met onder meer een klauwhamer en een bunsenbrander. Daarna werd hij halfnaakt en in de vrieskou gedumpt in een gracht op een bedrijventerrein in Moeskroen. Een alerte bewakingsagent bracht hem naar het ziekenhuis en redde zo zijn lieven.

P.B. wou lange tijd niet zeggen wat hem overkomen was, maar vertelde elf maanden na de feiten verklaarde hij dat het om een afrekening ging binnen de West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender.

Vijftien beklaagden

Vijftien beklaagden werden voor de rechtbank gedaagd. Daarvan staan er veertien terecht voor poging tot moord. Tijdens de start van het proces op 21 november vroeg de procureur tien jaar cel voor president Angelo T. (47). De anderen riskeren tot zes jaar effectief.

Omdat het slachtoffer zich in extremis nog burgerlijke partij kwam stellen, werden de pleidooien van de verdediging uitgesteld naar 6 maart.

Maar die datum komt nu op losse schroeven te staan. Frank Scheerlinck, de advocaat van Angelo T., wil de rechtbank immers wraken. Over zijn beweegredenen wil Scheerlinck niets kwijt. “Ik ken enkel bevestigen dat ik een wrakingsverzoek heb ingediend”, zegt hij.

Hof van beroep

Vermoedelijk zit de manier waarop de nieuwe pleitdatum werd vastgesteld door de rechtbank er voor iets tussen. De rechtbank zou een nieuwe vraag tot uitstel hebben afgewezen zonder dat daar een debat over mogelijk was.

De rechters moeten nu binnen de 48 uur beslissen of zij verder zullen blijven zetelen. Als dat het geval is zal het Gentse hof van beroep zich binnen de acht dagen over het verzoek buigen. Als ook die niet tot wraking overgaat, is het woord aan het Hof van Cassatie. Als het tot een wraking komt moet het proces helemaal worden overgedaan met andere rechters. (AFr)