Proces rond fatale elektrocutie Robbe (18) uit Oostduinkerke wordt pas in oktober volgend jaar gepleit

Voor de Brugse strafrechtbank is vrijdag het proces ingeleid rond de tragische dood van stagiair Robbe Vandecasteele (18). De jongeman uit Oostduinkerke kwam vorig jaar door elektrocutie om het leven in het chocoladebedrijf Baronie in Veurne. Het onderzoek bracht volgens het gerecht tal van inbreuken aan het licht.

Op 10 mei vorig jaar was de achttienjarige Robbe aan de slag in een cabine met elektrische installaties bij het chocoladebedrijf Baronie in Veurne. De stagiair werd op een bepaald moment geëlektrocuteerd, maar omdat hij alleen aan het werk was werd hij pas later aangetroffen door twee collega’s. Alle hulp kwam te laat.

Diverse inbreuken

Na anderhalf jaar onderzoek besliste het gerecht om het chocoladebedrijf voor de strafrechter te dagen wegens onopzettelijke doding door gebrek aan voorzorg. Volgens het arbeidsauditoraat was er sprake van diverse inbreuken. Zo mocht de jongen niet alleen werken in de cabine. Bovendien had hij er niet de nodige kwalificaties voor en was hij dus onvoldoende op de hoogte van de risico’s.

De zaak werd vrijdag ingeleid voor de Brugse strafrechtbank, maar zal pas op 27 oktober volgend jaar gepleit worden. In tussentijd zullen het bedrijf, de arbeidsauditeur en de burgerlijke partijen hun standpunten op papier zetten. (AFr)