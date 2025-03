Proces rond doorsturen naaktbeeld Daan (14) van start, discussie over verantwoordelijkheid voor zelfdoding blijft: zaak uitgesteld naar mei

Het proces rond het doorsturen van een naaktfoto van de 14-jarige Daan uit Waregem is vrijdag van start gegaan in de jeugdrechtbank van Kortrijk. Een 16-jarig meisje staat daarvoor terecht. Enkele maanden nadat de foto verspreid werd, stapte Daan uit het leven. De zaak wordt pas in mei behandeld.

Op 9 januari 2023 stapte Daan uit het leven na aanhoudend pestgedrag. Zijn ouders dienden klacht in en het parket onderzocht de zaak twee jaar lang, maar uiteindelijk moet enkel een intussen 16-jarig meisje voor de jeugdrechter verschijnen omdat ze een naaktfoto van Daan doorstuurde. Andere mogelijke pesters blijven voorlopig buiten schot en volgens het parket is er geen oorzakelijk verband tussen het doorsturen van de foto en het overlijden van Daan.

Uitgesteld

Vrijdag werd het proces tegen het meisje ingeleid, maar het werd meteen uitgesteld naar 16 mei. Het probleem is dat de zaak op burgerlijk gebied nog niet klaar is. “Voor ons is dit luik onlosmakelijk verbonden met het strafrechtelijke luik”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Er bestaat immers niet zoiets als een naaktfoto doorsturen met de dood tot gevolg, terwijl het causaal verband hiertussen voor ons overduidelijk is.”

“De enige manier om dit aan te tonen is als de rechter oordeelt dat de burgerlijke schade van mijn cliënten in verband staat met de fouten die de minderjarige beklaagde maakte. Zij hebben eigenlijk recht op een hoge schadevergoeding, maar vragen slechts een symbolische euro. Het enige wat voor hen telt, is dat het oorzakelijk verband wordt aangetoond. Die foto was ground zero in deze zaak, daarmee werd Daan dagelijks gepest.”

Signaal geven

“Wij willen enkel signaal geven dat pestgedrag niet kan”, zeggen de ouders van Daan. “Verder reageren we liever enkel via onze advocaat en komen wij liever niet herkenbaar in beeld. Het gaat niet over ons, maar over Daan. Ik hoop dat, telkens wanneer mensen de foto van Daan in zijn rugbypak zien, ze nadenken over de impact die pestgedrag kan hebben. Dat is een duidelijker signaal dan dat wij zelf op de voorgrond treden.”

Advocaat Stijn Dewolf, die het meisje bijstaat dat de foto doorstuurde, betreurt dat de zaak uitgesteld werd. “Mijn cliënte had het anders gehoopt, ze maakte op 13-jarige leeftijd een fout en drie jaar later leeft ze nog in onzekerheid. Wij betreuren vooral nog steeds dat de advocaat van de ouders van Daan mijn cliënte aansprakelijk wil stellen voor zijn dood.”

“Wij staan zelf ook achter de boodschap die de ouders van Daan willen brengen, maar het proces gaat over het verspreiden van een naaktbeeld. Dit is niet het proces tegen de vermeende pesters of over wie verantwoordelijkheid heeft aan de dood van Daan.”

De zaak wordt dus pas op 16 mei voortgezet. Intussen is meester Vandemeulebroucke van plan om de ouders van drie andere jongeren die Daan gepest zouden hebben, te dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank.