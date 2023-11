Proces rond brutale gijzeling in Izegem neemt onverwachte wending: beklaagde stapt uit het leven

Op het proces rond een brutale gijzeling in het drugsmilieu moest maandag enkel nog de verdediging van een 27-jarige Jabbekenaar aan het woord komen. Maar de jongeman stapte op 24 september uit het leven waardoor de rechtbank enkel het verval van de strafvordering kon vaststellen. Zes anderen riskeren tot vijf jaar cel.

In de nacht van 18 op 19 juli vorig jaar werd Bruggeling B.T. (29) omwille van een openstaande drugsschuld bont en blauw geslagen en half bewusteloos naar een appartement in de Schoolstraat in Izegem gebracht. Hij werd er een hele nacht lang vastgehouden en mishandeld. Pas toen zijn bewaker ’s anderendaags in slaap viel, kon B.T. de woning ontvluchten. Zijn rug vertoonde brand- en steekwonden.

Spilfiguur Arne S. werd eind vorig jaar opgepakt. Voor hem vroeg de procureur begin september vijf jaar cel. Voor een 27-jarige Jabbekenaar en Bruggeling Chaghady M. werd 37 maanden cel gevraagd. Nog vier anderen kijken aan tegen drie jaar cel.

Maandagochtend moest enkel nog de verdediging van de Jabbekenaar gevoerd worden. Maar bij de start van de zitting liet zijn advocaat weten dat de twintiger op 24 september in Brugge overleden is. Alles wijst op een wanhoopsdaad. De rechtbank kon enkel het verval van de strafvordering ten aanzien van de jongeman vaststellen. De uitspraak volgt op 4 december. (AFr)