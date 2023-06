Proces ingeleid tegen Oostendse ‘modeldirecteur’ van ‘matrozenschool’ die stiekem seksdates met minderjarige jongens filmde

Voor de Brugse correctionele rechtbank is maandag het proces ingeleid tegen schooldirecteur Philip D. (62). De Oostendenaar, die 25 jaar aan het roer stond van de ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk IBIS in Bredene, staat samen met een 63-jarige man uit Zoersel terecht voor ernstige zedenfeiten met een twintigtal minderjarige slachtoffers. De zaak zal pas in februari volgend jaar gepleit worden.

Philip D. had een onberispelijke staat van dienst toen hij begin vorig jaar van zijn voetstuk viel. Speurders vielen toen binnen in de woning van de Oostendenaar en troffen op zijn computer heel wat bezwarende filmpjes aan. Het ging om beelden die hij heimelijk maakte van seksdates die hij had met minderjarige jongens op hotel of op het strand. De directeur werd naar aanleiding van het onderzoek om non-actief gezet door de school.

Wederzijdse toestemming?

Na onderzoek kon het parket een twintigtal minderjarige jongens als slachtoffer identificeren, allen tieners tussen de zestien en achttien jaar oud. Het gaat niet om leerlingen van de school en alle feiten zouden zich dus in de privésfeer hebben afgespeeld. In de zaak staat ook nog een 63-jarige man uit Zoersel terecht. Hij en Philip D. zouden regelmatig samen met jongemannen hebben afgesproken in een woning in De Haan.

Philip D. staat terecht voor onder meer verkrachting van minderjarigen boven de zestien jaar, aanranding, aanzetten tot ontucht, bezit en verspreiding van kinderporno en online grooming. En dit over een periode van minstens tien jaar. Volgens de verdediging gebeurden alle seksuele handelingen steeds met wederzijdse toestemming.

De zaak werd maandagochtend ingeleid voor de correctionele rechtbank van Brugge. De komende maanden zullen alle partijen hun standpunten op papier zetten en aan elkaar uitwisselen. Pas op 12 februari volgend jaar zal de zaak gepleit worden. (AFr)