Priester met glas teveel op maakt rechtsomkeer op snelweg: “Was mijn gsm vergeten”

Een priester uit Waregem die na een kerkconcert net iets te diep in het glas had gekeken en op de E17 tussen Kortrijk en Waregem plots rechtsomkeer maakte, liep voor de politierechtbank een rijverbod van 45 dagen op. “Ik was mijn gsm vergeten en had niet goed gekeken op welke weg ik zat”, klonk het.

Op 27 maart 2022 woonde de 39-jarige priester op uitnodiging van een vriend een concert in een kerk bij. “Met die vriend dronk ik meer dan één glas”, gaf hij aan de politierechter toe. “Op weg naar huis besefte ik plots dat ik mijn gsm vergeten had.” De priester zette zijn wagen op de pechstrook even aan de kant om te zoeken en maakte daarna rechtsomkeer. Hij kwam daarbij in aanrijding met een betonnen blok in de middenberm en sloeg aan het spookrijden. Gelukkig kon hij zonder ongevallen wat verderop van de snelweg geplukt worden.

Hij bleek 1,59 promille alcohol in het bloed te hebben. “Het was levensgevaarlijk wat je daar deed”, rilde de politierechter nog na van de schrik na het lezen van het dossier. De priester zag zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. “Het was inderdaad fout en levensgevaarlijk”, besefte de Waregemnaar. Door de uitspraak van de politierechter volgt nog een maand rijverbod en een boete van 600 euro. (LSi)