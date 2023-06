President motorbende No Surrender ontkent dat hij bevel gaf voor gruwelijke moordpoging in Zwevezele

Op het proces rond een gruwelijke moordpoging bij motorclub No Surrender MC uit Zwevezele ontkennen de vijftien beklaagden hun aandeel of minimaliseren ze dat aanzienlijk. “Het gezicht van het slachtoffer werd tot moes gemept, maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid”, foeterde de procureur. “Liep hij dan met zijn hoofd tegen de deur misschien?” Opmerkelijk: ‘president’ Angelo T. (47) ontkent dat hij het bevel gaf. “Hij wou zelfs niet dat er geslagen werd”, beweerde zijn advocaat.

Bij zijn voormalige clubmakkers viel hier en daar tandengeknars te ontwaren toen president Angelo T. maandag in de Brugse rechtbank alle verantwoordelijkheid voor een brutale afranseling bij de Zwevezeelse motorbende No Surrender MC van zich afschoof. Volgens de Ardooienaar was het toenmalig vicepresident Ward T. (39) uit Roeselare die in de nacht van 14 op 15 december 2018 de bevelen uitdeelde. “Er was een machtswissel aan de gang”, pleitte zijn advocaat Frank Scheerlinck. “Ze vonden dat mijn cliënt te soft was geworden en waren hem liever kwijt dan rijk.”

Bewerkt met bunsenbrander

Wat slachtoffer P.B. (52) die nacht moest ondergaan was alvast niet het werk van softies. Omwille van een vrouwenkwestie werd de Bruggeling meegenomen naar het clublokaal in Zwevezele waar hij een regen van schoppen en slagen te verwerken kreeg. Hij werd zelfs bewerkt met een bunsenbrander en een hamer. Achteraf werd hij halfnaakt achtergelaten in een gracht in Moeskroen. Het was vier graden onder nul en volgens het parket moest de man daar een stille dood sterven. Maar een alerte bewakingsagent zag hem rond 4.30 uur over straat zwalpen en redde zijn leven.

“Eén enkele slag”

Angelo T. riskeert tien jaar effectief maar stelt dat Ward T. van zijn afwezigheid profiteerde om zijn macht te laten gelden in de intussen opgedoekte motorclub. “Als president in spe wou hij de bad standing (oneervol ontslag bij motorclubs, red.) uitvoeren zoals in the good old times”, ging Scheerlinck verder. “Maar mijn cliënt wou zelfs niet dat er geslagen werd. Hij gaf het slachtoffer één enkele slag toen die tegen hem viel, maar is daarna huiswaarts gekeerd. Met al de rest had hij niets te maken. Achteraf hebben ze wel alles in zijn schoenen geschoven.”

Bevelen opgevolgd

Ward T., die zes jaar cel riskeert, ontkent dat hij de macht wou overnemen. “Hij had helemaal geen ambitie om president te worden”, pleitte meester Tina Houtman. “Hij volgde enkel bevelen op.” Dat hij de bunsenbrander hanteerde, zoals het parket stelt, ontkende Ward T. eveneens. Ook de overige beklaagden wezen Angelo T. aan als de opdrachtgever. Ze minimaliseerden hun aandeel aanzienlijk of ontkenden dit volledig. De laagsten in rang beweerden zelfs dat ze “niet bevoegd” waren om slagen te geven. Voor poging tot moord vroegen alle beklaagden sowieso de vrijspraak.

Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche stak zijn ergernis niet onder stoelen of banken. “Het gezicht van het slachtoffer werd tot moes gemept, maar niemand neemt hier zijn verantwoordelijkheid”, foeterde hij. “Liep hij dan met zijn hoofd tegen de deur misschien?”

De rechtbank doet uitspraak op 29 juni. (AFr)