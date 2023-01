Preliminaire zitting over dubbele kotmoord uitgesteld

De preliminaire zitting voor het assisenproces over de dubbele kotmoord in Kortrijk is uitgesteld naar 25 januari, omdat de dagvaarding te laat betekend werd aan de beschuldigde. Een 24-jarige Kortrijkzaan moet zich verantwoorden voor de moorden op Nessar Jamshidi (18) en Youlia Soboleva (19).

Het levenloze lichaam van Nessar Jamshidi werd in de vroege ochtend van 1 oktober 2018 ontdekt door de poetsvrouw. De jongeman van Afghaanse origine lag in de hal van het studentenhuis Vlaskot in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk. Op zijn kot ontdekten de speurders later ook het lijk van zijn vriendin Youlia Soboleva. De Kuurnse van Russische origine bleek net als Jamshidi met messteken om het leven te zijn gebracht.

Dankzij camerabeelden kwam de beschuldigde in het vizier van de speurders. De Afghaanse Kortrijkzaan verklaarde echter dat Soboleva al overleden was toen hij ter plaatse kwam. Volgens de beschuldigde zou het andere slachtoffer haar van het leven beroofd hebben. Hij gaf wel toe dat hij Jamshidi in de daaropvolgende schermutseling om het leven bracht, maar stelde dat hij uit wettige zelfverdediging handelde.

In principe zou vrijdagnamiddag de getuigenlijst samengesteld worden. De verdediging merkte echter op dat de dagvaarding pas op 3 januari werd betekend, terwijl dat wettelijk gezien ten laatste twintig dagen voor de zitting moet gebeuren. Het openbaar ministerie legde uit dat de opdracht al op 29 november werd gegeven, maar dat de dagvaarding blijkbaar een tijdje bleef liggen op de griffie van de gevangenis. Voorzitter Vincent Vereecke stelde hen nog voor om dan maar vrijwillig te verschijnen, maar de verdediging bleef bij hun vraag tot uitstel. De preliminaire zitting werd in die omstandigheden noodgedwongen uitgesteld naar woensdagnamiddag 25 januari om 14 uur. De verdediging gaf ook al aan dat het dan een debat wil voeren over de extra beveiligingsmaatregelen die steevast genomen worden voor de beschuldigde.

De beschuldigde wordt op zijn assisenproces bijgestaan door meester Bruno Soenen en meester Dennis Van Overstraeten. Serge Malefason van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich. Meester Ercan Tok verdedigt de belangen van de moeder van Nessar Jamshidi. Voor zijn broers en zussen treden meester Liliane Verjauw, meester Nathalie Van Sande, meester Thibaud Delva en meester Yarni Geldof op. Ten slotte stelden meester Jan Leysen en meester Wouter Buyck zich burgerlijke partij voor de nabestaanden van Youlia Soboleva.

De samenstelling van de volksjury is voorzien op dinsdagnamiddag 28 februari. Op vrijdagochtend 3 maart gaat het proces echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. De beschuldigde riskeert levenslange opsluiting.