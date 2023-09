Postbode zoekt andere job nadat vrouw hem valselijk beschuldigt van diefstal op sociale media

Een vrouw uit Ieper moet zich voor de rechter verantwoorden nadat ze een postbode valselijk beschuldigde van de diefstal van een pakje. Ook staat ze terecht voor weerspannigheid na amok op de Grote Markt in Ieper.

“Die dame beweerde dat de postbode een pakje, dat voor haar bedoeld was, had gestolen. Ze smeerde dat uit op sociale media en spaarde daarbij zelf de partner van de postbode niet”, aldus de advocaat van het slachtoffer op de rechtbank van Ieper. Voor de postbode hoefde het niet meer en hij zocht een andere job.

De vrouw moet zich ook verantwoorden voor weerspannigheid. Op een bepaald moment werd de politie opgeroepen omdat de vrouw amok maakte op de Grote Markt in Ieper. Een politieman die tussenbeide kwam, liep daarbij een krabletsel op in het gezicht. Een vrouwelijk politie-inspecteur werd door de beklaagde bij de keel gegrepen. De vrouw, die gekend is voor haar drugs- en drankprobleem en al eerder werd veroordeeld, riskeert nu bij verstek een celstraf van veertien maanden effectief te krijgen.

Vonnis op 2 oktober