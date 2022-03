Poperingse zorgkundige veroordeeld voor bestelen van bewoners in wzc Zilvervogel

De rechter in Ieper veroordeelde een zorgkundige uit Poperinge voor het bestelen van bewoners van het woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge. De werkneemster pikte vooral geld van bewoners, maar ook collega’s en haar werkgever moesten eraan geloven. Ze liep tegen de lamp na het opzetten van een val.

A.I. uit Poperinge kreeg in 2018 werk als zorgkundige in het woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge. “Op een bepaald moment kwamen er klachten van bewoners”, aldus meester Rik Ascrawat, die op de rechtbank van Ieper enkele slachtoffers vertegenwoordigde. “De klachten bleven komen en er kwam een vermoeden wie de diefstallen zou kunnen plegen.”

Het woonzorgcentrum zette een val op. “De directie nam iemand van het personeel in vertrouwen. Er werden bankbiljetten in de handtas van de dame gestopt en die briefjes waren even later verdwenen. Wat de dievegge niet wist, was dat de biljetten eerst waren gefotografeerd. Er volgde een huiszoeking bij A.I. en de politie vond de bankbiljetten terug.”

Vertrouwensfunctie

“De vrouw was tewerkgesteld als zorgkundige, een functie waarbij je nauw contact hebt met bejaarde bewoners op hun kamer, wat meteen ook een vertrouwensfunctie is”, aldus de advocaat van de slachtoffers. “Die vrouw heeft dat vertrouwen grovelijk beschaamd, zoveel is duidelijk. Het is niet moeilijk om zo’n kwetsbate personen te bestelen. Daar bleef het echter niet bij, de beklaagde bestal zelfs haar werkgever en haar collega’s. Ze sloeg toe in een ruimte waar collega’s hun spullen achterlieten. Het is erg dat ze enkel bekend wat rechtstreeks te bewijzen is, maar de vaststelling dat er geen feiten plaatsvonden vóór ze in dienst was en ook niet meer na haar ontslag, maakt veel duidelijk. Het is beschamend dat die vrouw eigenlijk insinueert dat andere personeelsleden zich dergelijke laakbare daden schuldig zouden maken.”

Celstraf met uitstel

De feiten begonnen met een diefstal van ring en daarna ging het om bedragen van 20 euro tot een kleine 200 euro. De vrouw werd nu door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 9 maanden met uitstel, en een uitgestelde geldboete van 400 euro.