Poperingenaar veroordeeld voor dolle rit door Iepers stadscentrum na diefstal belbus

De rechter in Ieper veroordeelde een 35-jarige Poperingenaar tot een celstraf van 12 maanden met voorwaarden nadat de man een belbus pikte en daarmee door het centrum van Ieper raasde. De beklaagde leed blijkbaar aan een psychose, uitgelokt door cannabisverbruik. “Ik heb begrip voor jouw toestand, maar niet voor het feit dat je onder invloed was.”

Een helse rit die gelukkig goed afliep, dat is wat je kan zeggen over wat een 35-jarige Poperingenaar op 9 oktober 2021 uitspookte. De man pikte in Ieper een belbus en kon pas na een helse rit worden gestopt. De dertiger, onder cannabis op het moment van de feiten, bleek aan een psychose te lijden. Alles begon nadat de dertiger een lift naar huis misliep na een avondje stappen. Hij doolde de rest van de nacht door de stad.

R.L. trok dan maar naar de steltplaats van De Lijn aan de Haiglaan in Ieper, waar hij een tijdje als mecanicien had gewerkt. De man wist hoe erbinnen te geraken en hij wist ook dat op de bussen de sleutel op het contact zaten.

Camerabeelden

Een politiepatrouille merkte de belbus langs de Komenseweg al snel op. De chauffeur maakte geen aanstalten om te stoppen, meteen het begin van een beangstigende achtervolging aan hoge snelheden, onder meer over de Markt en de Rijselstraat. Het is bijna een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Op camerabeelden is te zien dat een klein kindje dat de straat wil oversteken ei zo na wordt gegrepen.

Aan de Rijselpoort ontweek de chauffeur via het voetpad een wegversperring, maar een politie-inspecteur loste een schot in het motorblok van het voertuig. Via de Zuiderring ging de achtervolging verder tot in Zillebeke. Aan het fiets- en wandelpad aan de Zillebekevoetweg reed de belbus zich vast op het binnenplein van een woning. De politie sloeg de dief, die dan nog eens weerspannig was, in de boeien waarop het parket besliste de man gedwongen liet opnemen in een psychiatrische instelling.

Volgens zijn raadsman leed R.L. op het ogenblik van de feiten aan een psychose. “Die werd echter uitgelokt door zijn cannabisgebruik”, reageerde de openbare aanklager. “Die man kent door zijn psychisch verleden zeer goed de risico’s van druggebruik.”

Rijbewijs

De rechter zei begrip te hebben voor de situatie van de man, maar niet voor het feit dat hij had gebruikt en achter het stuur kroop. R.L. kreeg een celstraf van 12 maanden met voorwaarden, een geldboete van in totaal 2.400 euro, waarvan een deel met uitstel. Ook legt de rechter de man een rijverbod op van 3 maanden, eveneens deels met uitstel. Wil hij zijn rijbewijs opnieuw behalen, moet hij psychologische en medische proeven afleggen. De rechter kende twee politiemensen een schadevergoeding toe van elk 1.000 euro en 750 euro aan de Lijn.