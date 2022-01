Poolse man uit Diksmuide riskeert zes maanden cel voor drugs in onderbroek

Een 27-jarige Poolse man uit Diksmuide riskeert zes maanden cel voor bezit van cannabis en speed. Dat werd gevonden in zijn onderbroek en daar had J.D. een vreemde uitleg voor: “ik vond de speed aan een boom en net als elke andere jongen stopte ik het in mijn onderbroek”, zei hij.

Op 8 mei vorig jaar werd de twintiger tegengehouden door de politie in Oostende voor een controle. Ze vonden dat hij zich verdacht gedroeg. “Na een grondige controle bleek de man een bolletje speed bij zich te hebben en een paxon speed dat in zijn onderbroek verstopt zat”, sprak de procureur.

“In totaal ging het om ongeveer 37 gram speed. Hij legde er een vreemde verklaring over af. ‘Ik zocht een plaats in Oostende om te vissen maar moest plots plassen. Toen ik een boom uitzocht zag ik dat er achter de boom een zakje lag. Zoals elke andere jongen stopte ik dat in mijn onderbroek om het later thuis te bekijken. Ik wist niet dat het drugs was.”

Toch maar advocaat

“Een nogal vreemde verklaring. Bij de huiszoeking later bij hem thuis werd nog eens wat cannabis gevonden en wat hormonale producten. Ik vraag zes maanden cel en 8.000 euro boete.”

De Poolse man moest hoorbaar slikken bij die vordering. Hij wou eerst zelf zijn zaak verdedigen maar vroeg plots toch uitstel.” Zes maanden? Dat wil ik toch eerst eens bespreken met een advocaat.” Zijn zaak gaat op 18 februari verder.

(JH)