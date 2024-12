Poolse man die ex en vriend met bijl bedreigde komt vrij uit gevangenis

Een Poolse man uit Diksmuide die sinds de zomer opgesloten zit na zware belaging en geweld tegen zijn ex-partner en haar nieuwe vriend komt vrij uit de gevangenis. T.M. kreeg immers twintig maanden cel met uitstel en mag de gevangenis verlaten.

Volgens het openbaar ministerie ging de man zeker drie keer over de schreef. “T.M. kwam vanuit Polen hier wonen om werk te zoeken. Eenmaal dat gelukt was, liet hij zijn partner en zoon ook overkomen. Toen de vrouw echter ook werk vond, koos ze voor een nieuwe relatie met iemand van haar werk. Dat kon T.M. niet verkroppen. Op 4 mei verbrijzelde hij bij een inbraak in de woning van zijn ex een raam, sloeg hij haar nieuwe vriend met een bijl, sleurde zijn ex naar buiten en ontvoerde hij haar met de auto. Op 15 augustus bedreigde hij hen met een mes en op 24 augustus brak hij alweer het huis binnen waarop zijn ex en haar vriend uit angst uit het raam sprongen. Zij brak daarbij haar enkel. Sindsdien zit T.M. opgesloten.”

T.M. van zijn kant weerlegde heel wat feiten. “Dat hij op 24 augustus binnenbrak om te kunnen praten, geven we toe. Al het andere is zelfs verzonnen. Die vrouw beweert dat ze een maand ontvoerd werd in de woning van haar ex, maar haar eigen vriend dist een andere versie op. Wat ze verklaren, staat altijd haaks op elkaar.” De rechter achtte de feiten echter allemaal bewezen. (JH)