Poolse bende stockeert gestolen luxewagens in Jabbeke en Brugge: vier jaar effectieve celstraf

Vier Poolse mannen hebben voor de Brugse strafrechtbank elk vier jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal van tien peperdure luxewagens. Ze maakten gebruik van “mouse jacking”, een techniek waarbij het sleutelsignaal gehackt wordt.

Op 19 september 2019 onderwierp de politie in Knokke-Heist een BMW met Poolse nummerplaten aan een controle. Het voertuig vertoonde immers sporen van een aanrijding. In de koffer werden een slijpschijf, handschoenen en Belgische reproductienummerplaten aangetroffen. Bestuurder Konrad K. (23) had bovendien een “jammer” bij, een apparaat om de satellietverbinding van wagens te verstoren zodat ze niet gelokaliseerd kunnen worden.

Observatie

De politie liet de man gaan, maar besloot hem te observeren. De man bleek geregeld contact te hebben met landgenoten Maciej T. (25) en Piotr P. (45). De drie verbleven in een Brugs hotel en konden gelinkt worden aan de diefstal van een BMW op 11 september 2019 in Wevelgem. Verder onderzoek wees uit dat ze tussen 13 november 2019 en 2 maart 2020 nog negen andere wagens hadden gestolen in Kortrijk, Brugge, Moorslede, Roeselare, Koksijde, Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem. Ze hadden het vooral gemunt op dure BMW’s, maar maakten ook twee Porsches, een Maserati en een Range Rover buit.

‘Mouse jacking’

De bende maakte gebruik van ‘mouse jacking’, een techniek waarbij het sleutelsignaal gehackt werd om de wagens te kunnen openen en starten. De gestolen voertuigen werden ondergebracht in loodsen in Jabbeke en Brugge. De onderdelen werden verkocht op Poolse en Oekraïense websites of via Facebook.

De mannen kwamen niet opdagen voor hun proces. De rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. Aan de burgerlijke partijen moeten ze ruim 130.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)