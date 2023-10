Pool krijgt 40 maanden cel voor grootschalige productie van speed in Izegemse loods

Met een recept dat hij aankocht via een app en producten uit de Stock Americain bouwde Lukasz P. (40) een synthetisch drugslabo uit in een loods in Izegem. Dat levert de Poolse Bruggeling nu veertig maanden effectieve celstraf op. “Hij verborg de drugs in de wielkasten van auto’s. Per kilo vroeg hij 1.000 euro.”

Halfweg september vorig jaar vielen speurders binnen in een loods in Izegem. Een Poolse bende had er een speedlabo in ondergebracht. Amfetamineolie werd er vermengd met andere producten om de kristallisatie op gang te brengen. De speed werd er vervolgens ook versneden met cafeïne. Bij de ontmanteling werd liefst 6 kg aangetroffen.

In totaal werden tien mannen opgepakt. Daarvan werden er zes naar de rechtbank doorverwezen, onder wie spilfiguur Lukasz P. Per kilo bigos (Pools stoofpotje, red.) – het codewoord van de bende voor speed – vroeg de Poolse Bruggeling 1.000 euro. Het recept voor de aanmaak van speed had hij voor datzelfde bedrag aangekocht via de app Telegram. “De zuren haalde hij in de Stock Americain en de cafeïne in Nederland”, verduidelijkte procureur Fien Maddens. “Hij verborg de drugs in de wielkasten van auto’s.”

Financiële problemen

De procureur vroeg tijdens de pleidooien vijf jaar cel voor P., maar de rechtbank hield het maandag op veertig maanden. Volgens zijn advocaat Kris Vincke kampte P. door een cocäineverslaving met financiële problemen. De Pool Arthur R. (42), die de loods sinds begin 2021 huurde, kreeg drie jaar cel waarvan een jaar effectief. Een deel van de drugs werd verkocht aan de Pool Mariusz D. (33) uit Moorslede. In diens woning werd 800 gram speed en 400 gram cannabis gevonden. Hij kreeg 100 uur werkstraf.

In de zaak stonden ook nog twee Izegemnaars en een man uit Veurne terecht voor hand- en spandiensten. Ze beweerden dat ze niet op de hoogte waren van wat er zich in de loods afspeelde, maar volgens de procureur wees het onderzoek het tegendeel uit. Twee van hen kregen een jaar celstraf met uitstel. Voor een 48-jarige Izegemnaar is die straf gekoppeld aan voorwaarden. De derde moet 65 uur werkstraf uitvoeren. (AFr)