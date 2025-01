Politierechter verklaart vrachtwagenchauffeur rij-ongeschikt nadat hij ongeval veroorzaakt met 4,5 promille (!) in zijn bloed

“Voor mij ben je een gevaar op de baan. Zo’n hoog alcoholgehalte heb ik nog nooit meegemaakt.” Alhoewel ze over enkele maanden op pensioen gaat en dus al duizenden zaken onder ogen kreeg, viel de Kortrijkse politierechter vandaag bijna van haar stoel toen ze een 49-jarige automobilist voor zich kreeg. Zijn alcoholgehalte was dan ook om van te duizelen. En zijn beroep was dat in de huidige omstandigheden al helemaal.

Op 15 juni 2024 reed W.S. met zijn auto in Wevelgem tegen een paal. Daarna reed hij verder. In de buurt konden agenten wel een zwaar beschadigde wagen aantreffen. Die bleek eigendom van W.S. Een controle bij hem thuis maakte duidelijk dat hij even voordien wel degelijk achter het stuur had gezeten. Hij gaf dat toe, maar kon nog amper zijn evenwicht bewaren. Hij bleek maar liefst 4,5 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat nadat hij vroeger al vier keer was veroordeeld voor alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf.

Besef en schaamte

Zijn beroep? Vrachtwagenchauffeur. “Hij beseft dat hij heel zwaar in de fout is gegaan”, pleitte advocaat Bert Verwee. “Hij schaamt zich hard. Zijn vorige veroordeling dateert al van acht jaar geleden. Testen bewijzen dat hij nauwelijks nog alcohol drinkt. Vrachtwagenchauffeur zijn is zijn leven, zijn job is hem heilig. Als hij met de vrachtwagen onderweg is, heeft hij nog nooit alcohol gedronken.”

Nog nooit meegemaakt

De openbare aanklager was scherp. “Hij wist niet meer hoeveel alcohol hij gedronken had. Hij heeft een alcoholprobleem.”

Daarom vroeg ze de politierechter de man rij-ongeschikt te verklaren. Die ging daar op in. Ze wachtte de voorgestelde haartest zelfs niet af. “Zo’n hoog alcoholpercentage heb ik nog nooit meegemaakt”, klonk het. “Gelet op de extreem hoge intoxicatie verklaar ik hem rij-ongeschikt.”

Veiligheidsmaatregel

Dat betekent dat W.S. voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugsvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. “Als vrachtwagenchauffeur zou je beter moeten weten”, vond de politierechter nog. Ze gaf de man ook nog een boete van 2.400 euro en een extra rijverbod van 4 maanden. “Een ramp”, aldus Bert Verwee. (LSi)