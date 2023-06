Politierechter moedigt jongeman (19) uit Alveringem aan na dodelijk ongeval met Kortrijkse advocaat: “Neem deze ervaring met je mee”

Een 19-jarige jongeman uit Alveringem moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij de Kortrijkse fiscaal advocaat Steven Vancolen (47) het leven liet. Z.B. verleende geen voorrang en reed de advocaat met zijn motorfiets zo aan. “Dit was een gebrek aan ervaring. Neem deze ervaring met je mee de rest van je carrière”, moedigde de politierechter hem aan.

Het fatale verkeersongeval gebeurde op 26 juni vorig jaar op de N8 in Hoogstade bij Alveringem. Fiscaal advocaat Steven Vancolen was die zondagavond om 22.15 uur met zijn zware scooter op de weg naar huis, na een dagje aan zee.

Balie West-Vlaanderen

Ter hoogte van de Burgmolenstraat ging het verkeerd. Z.B. kwam vanuit de ondergeschikte weg aan en wilde het kruispunt met de N8 dwarsen. Hij merkte daarbij Vancolen op zijn motorfiets niet op.

De Kortrijkzaan botste in de flank van de wagen en overleed ter plaatse. De man was als advocaat sinds 2000 verbonden aan de balie van West-Vlaanderen en werkte als fiscaal advocaat bij Imposto advocaten. Hij was getrouwd en had twee tienerkinderen.

Nogmaals sorry

Na het ongeval werd er geen deskundige aangesteld maar tijdens het proces in de politierechtbank gebeurde dat alsnog. Er rees wat onduidelijkheid over het feit dat het zicht voor Z.B. door begroeiing al dan niet belemmerd zou geweest zijn en er moest ook onderzocht worden of er sprake was van overdreven snelheid bij zowel het slachtoffer als Z.B.

“Dat was niet het geval”, sprak de procureur. “Het gaat louter om het miskennen van de voorrang door onvoorzichtigheid. Zeker bij het naderen van een druk kruispunt zou je altijd dubbel voorzichtig moeten zijn, zeker als jonge bestuurder. Ik vraag een gepaste straf.”

De advocaat van Z.B. sloot zich daarbij aan. “Hij was onvoorzichtig en keek niet goed toen zijn zicht kortstondig belemmerd was. Maar hij zal zijn straf ondergaan.” Dat beaamde ook Z.B. zelf. “Ik wil nogmaals sorry zeggen aan de familie. Ik had hem echt niet gezien, het spijt me.” De jongeman verliet in tranen de zaal. Onder andere de broer en moeder van het slachtoffer namen de spijtbetuigingen aan.

Ervaring meenemen

Daarvoor had de politierechter Z.B. nog een hart onder de riem gestopt. “Het is duidelijk dat dit een ongeval is waarbij geen overdreven snelheid in het spel was en er geen andere verzwarende factoren waren”, sprak hij.

“Het ongeval was wellicht te wijten aan een gebrek aan ervaring als jonge bestuurder. Dit bewijst wel hoe hard het verkeer kan zijn en hoe één kleine fout al fatale gevolgen kan hebben. Hoe dan ook wil ik wel dat je deze ervaring me je meeneemt voor de rest van je carrière op de weg en er nog aan denkt.”

De rechter doet uitspraak op 26 juni, dag op dag 1 jaar na het ongeval. (JH)