Politierechter mild voor wielrenner Jens Keukeleire die tijdens Vesparitje kind vervoerde zonder verplicht kinderzitje

De Brugse politierechtbank veroordeelde dinsdagochtend beroepswielrenner Jens Keukeleire (34) tot een milde geldboete. De politie kreeg de wielrenner vorig jaar in het vizier toen hij met zijn Vespa en vijfjarig zoontje onderweg was. Ze droegen beiden onvoldoende beschermde kledij, er was geen kinderzitje voorzien en de wielrenner volgde ook even de rijbaan niet.

Een wekelijks uitje naar de zwemles eindigde op 11 februari vorig jaar in mineur voor Keukeleire. Toen hij samen met zijn jongste zoon op een Vespa onderweg was naar de zwemles van zijn oudste zoon kreeg de politie hem in het vizier.

“Meestal ga ik met de fiets naar de zwemles”, zegt de dertiger. “Mijn brommer stond die dag buiten en als de kindjes de brommer zien… tja, dan willen ze er mee rijden.” Zonder door te hebben dat hij een strafbaar feit pleegde, vertrok de dertiger met zijn zoontje achterop. “Ik wist niet dat ze tot een bepaalde leeftijd op een kinderzitje moeten zitten”, zegt Keukeleire. De Vesparit was nog geen twee kilometer lang.

Korte rit

De beroepswielrenner, die ook geen rijbewijs op zak had bij de vaststelling, moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor de Brugse politierechter. “Ik vraag om hem het voordeel van de twijfel te geven”, vroeg de advocate van Keukeleire. Omdat hij een blanco strafregister heeft en het jonge gezin anders voldoende verantwoordelijkheid draagt, besloot de rechter hem mild te straffen.

De Brugse politierechter ging in op de vraag van de advocate en besloot Keukeleire een geldboete van 240 euro, deels met uitstel, te geven. (cca)