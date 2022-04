Politiemannen op vakantie betrappen Roemeen in De Panne die vrouw op bankje misbruikt

Twee politiemannen die op vakantie waren aan zee hebben vorige maand een Roemeen betrapt die een vrouw op een bankje aan het aanranden was. De vrouw was zodanig dronken dat ze zich niets meer herinnerde.

Twee politiemannen, die werkzaam zijn in een politiezone in het binnenland, waren vorige maand op vakantie in De Panne. Maar ook daar hielden ze hun ogen open voor eventuele criminele feiten.

“Zo passeerden ze op 30 maart een bankje in De Panne waarop ze twee personen zagen zitten: een man en een vrouw”, sprak de procureur. “Het viel hen toen al op dat de vrouw erg dronken was en er versuft bij zat. Toen ze even later terug passeerden, zagen ze hoe de man de vrouw aan het zoenen en betasten was, terwijl ze schijnbaar volledig uitgeteld op het bankje lag. Ze verwittigden meteen hun collega’s van zone Westkust.”

“De man blijkt een 25-jarige Roemeen te zijn die onlangs in De Panne kwam wonen. Hij en de vrouw kennen elkaar niet. Toen de politie ter plaatse was en de vrouw bij haar positieven kreeg, bleek haar broek en haar rits open te staan. Dat was volgens de vrouw voordien zeker niet het geval. De man wordt dus vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid met geweld op een kwetsbaar persoon aangezien de vrouw toen dronken was en zich niet kon verweren. Ik vraag toepassing van de strafwet.”

De Roemeen I.B. liet verstek gaan. De vrouw stelde zich ook geen burgerlijke partij. Vonnis op 17 mei. (JH)