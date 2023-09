Politiecommissaris riskeert jaar cel met uitstel voor stalking ex, hacking en schending beroepsgeheim: “Ze leefde constant met angst”

Toen politiecommissaris P.D. (55) zijn relatie na vijf jaar op de klippen zag lopen, begon hij zijn ex hardnekkig te stalken. De Blankenbergenaar misbruikte daarvoor zelfs gegevens uit de politiedatabanken. Nu riskeert hij een jaar celstraf met uitstel. “Hij sloot zich aan in dezelfde loopclub, dook overal op en hoorde zelfs haar kinderen uit”, stelt de advocaat van het slachtoffer. Zelf minimaliseert P.D. de feiten. “Veel ontmoetingen berustten op toeval”, klonk het.

Overspel, spionage en uiteindelijk ook stalking: de liefdesperikelen tussen politiecommissaris P.D. en zijn ex-vriendin hebben veel weg van een soap. In november 2020 liet die laatste P.D. zitten voor een andere man. De Blankenbergenaar kon dat niet verkroppen, waarna hij te pas en te onpas begon op te duiken in de omgeving van zijn ex en haar nieuwe vriend. “Hij sloot zich aan in dezelfde loopclub, zocht haar op op het werk en hoorde zelfs haar kinderen uit”, pleitte meester Koen Huys. “Mijn cliënte zag zijn wagen overal. Ze leefde in permanente angst. Als zo iemand je vel wil, slaap je niet meer.” Meester Huys vroeg voor de ex 6.000 euro morele schadevergoeding.

Subtiele belaging

P.D. maakte ook misbruik van zijn functie informatie op te zoeken in de databanken van de politie. Bovendien vond hij in de ex-vriendin van de nieuwe partner van zijn eigen ex een bondgenoot. “Ze volgden constant het doen en laten van hun ex-partners”, verduidelijkte procureur Fien Maddens. “Ze analyseerden zelfs hun looptrajecten en online aankopen.” Volgens Maddens kocht P.D. ook dezelfde loopschoenen als zijn ex en schreef hij zich in voor alle loopwedstrijden waaraan de vrouw deelnam. “De belaging was heel subtiel en dus moeilijk te bewijzen.”

Uiteindelijk stapte het slachtoffer in augustus 2021 naar de politie. “Ze wou gewoon dat het stopte”, aldus meester Koen Huys. In zijn verhoor deed P.D. veel ontmoetingen af als toevalligheden. Toch moest hij zijn dienstwapen afgeven. Omdat er toch nog nieuwe klachten kwamen, werd hij eind maart 2022 voor de onderzoeksrechter gebracht. Daar gaf hij zijn obsessie toe. P.D. werd gelost onder voorwaarden, zoals psychiatrische begeleiding. Hij kreeg ook een verbod om deel te nemen aan dezelfde loopwedstrijden als zijn ex.

“De breuk was zeer hard, maar na twee jaar begeleiding is P.D. er nu wel helemaal over” – meester Dirk Vandamme

De ex-vriendin van de nieuwe partner van het slachtoffer kreeg van de raadkamer opschorting van straf. P.D. werd wél naar de strafrechtbank doorverwezen, waar hij maandag om dezelfde gunst vroeg. Hij staat terecht voor stalking, hacking en schending van het beroepsgeheim. “Mijn cliënt zag de breuk totaal niet aankomen”, pleitte meester Dirk Vandamme. “Hij hield zielsveel van haar. In de zomer van 2020 stonden ze nog op trouwen, terwijl zij toen al enkele maanden een affaire had. De breuk was zeer hard, maar na twee jaar begeleiding is hij er nu wel helemaal over.”

Rollen omgekeerd

Vandamme herhaalde dat veel ontmoetingen op toeval berustten. “Bovendien woont in de straat van mevrouw iemand met dezelfde wagen als mijn cliënt”, pleitte hij. Van Damme draaide op een bepaald moment zelfs de rollen om. “Het is zij die wekelijks met haar nieuwe partner voor de woning van mijn ex kwam joggen. En als ze mijn cliënt ergens op restaurant zagen eten, gingen ze ook naar binnen omdat ze wisten dat hij dan moest vertrekken. Het is haar enkel en alleen om het geld te doen.”

De politiecommissaris werd intussen op non-actief gezet en er wacht hem nog een tuchtsanctie. “Hij ging inderdaad uit de bocht, maar is daar al heel zwaar voor gestraft. Ook in de pers”, besloot Van Damme. Volgens de rechter heeft P.D. dat aan zichzelf te wijten. “Pas toen hij voor de onderzoeksrechter kwam en de gevangenis lonkte begon hij te luisteren”, stelde hij.

Geen excuses

Op het einde kreeg P.D. ook nog even het woord. Excuses waren er evenwel niet te horen. “Het was zij die besliste om met haar nieuwe vriend op 300 meter van mijn huis te komen wonen”, stelde hij. “Ik moest daar uiteraard vaak passeren. Maar toegegeven, ik deed dat wel iets meer dan nodig was.” De Brugse rechtbank doet uitspraak op 9 oktober. (AFr)