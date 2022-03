Politie Westkust en Vlaamse Belastingdienst houden controleactie en innen meer dan 1.200 euro achterstallige belastingen

Politiezone Westkust hield donderdag een controleactie in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel). Er werd gecontroleerd in de Kinderlaan in Nieuwpoort en op de Toekomstlaan in Oostduinkerke. Vijf bestuurders bleken niet in orde te zijn met hun verkeersbelastingen. Er werd voor 1.238,32 aan onmiddellijke inningen gedaan.

De controles vonden donderdag overdag plaats en de mobiele scanner van de VlaBel kwam ter plaatse. Zo konden er in totaal 1.667 voertuigen gescand worden. Vijf bestuurders werden daarop uit het verkeer gehaald voor verdere controle. Zij bleken hun verkeersbelastingen niet te hebben betaald. Daarop werd voor 1.238,32 achterstallige belastingen geïnd.

Ook de politie Westkust deed tal van vaststellingen van inbreuken. Twee bestuurders reden rond met een vervallen keuring, een bestuurder was niet in orde met de verzekering en een voertuig voldeed niet aan de technische eisen.

Niemand te veel gedronken

Een andere bestuurder werd betrapt omdat hij eigenlijk niet mocht rondrijden omdat hij zijn herstelexamens niet had gedaan na het verlies van het rijbewijs. Een persoon liet iemand rijden met zijn voertuig terwijl die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

Daarnaast waren er tal van andere inbreuken inzake ladingverzekering, overlading en kentekenplaten. Positief was wel dat in totaal 18 bestuurders een ademtest moesten afleggen maar niemand teveel had gedronken.

(JH)