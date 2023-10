Politie volgt twee Moldaviërs via gestolen gps-toestellen: celstraf met uitstel voor beide dieven

Twee Moldaviërs hadden na een inbraak in Westvleteren niet in de gaten dat de politie hen gewoon aan het volgen was via de gps-toestellen die ze hadden gestolen. De dieven werden in Aalst klemgereden en verschenen voor de Ieperse rechter, die hen een celstraf met uitstel oplegt. “We kwamen naar België om te werken”, aldus de twee kompanen.

Twee inbrekers drongen een ochtend in mei van dit jaar binnen in het bedrijf Deroo langs de Eikenhoekstraat in Westvleteren. De dieven deden dat via een poortje. Het duo maakte vijf dure gps-toestellen buit, samen goed voor meer dan 75.000 euro. Het ging om toestellen die worden gebruikt op landbouwvoertuigen om die zo efficiënt mogelijk te laten rijden op het akkerveld.

Achtervolging

Wat de dieven wellicht niet hadden vermoed, was dat de slachtoffers hen via de toestellen op de voet konden volgen. Ze zagen de gps-toestellen vanuit Westvleteren eerst naar Kortrijk en dan richting Gent gaan. De politie slaagde er uiteindelijk in om de dieven ter hoogte van Aalst klem te rijden. Eén inbreker werd onmiddellijk gevat, de andere kon zich uit de voeten maken. Met hulp van een helikopter en een warmtesensor konden politieagenten de tweede dader ook arresteren.

“Fout begaan”

De onderzoeksrechter plaatste de twee dieven achter tralies en ze verschenen voor de rechter in Ieper. “We kwamen werk zoeken en hebben een fout begaan. We dachten snel geld te kunnen verdienen met de diefstal”, aldus de twee Moldaviërs. De rechter veroordeelde de twee mannen elk tot een celstraf van 20 maanden, waarvan enkel het voorarrest als effectief wordt aanschouwd. Ook krijgen ze een geldboete met uitstel en moeten ze de eigenaars van de gps-toestellen een schadevergoeding van 6.467 euro betalen.