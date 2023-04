Politie ontdekt wel heel pervers object tijdens huiszoeking bij pedofiel (63) in Kortrijk

Een 63-jarige Kortrijkzaan is veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk. Justitie kreeg hem in het vizier toen hij zich met kinderporno bezighield. Bij een huiszoeking deed de politie een wel heel perverse ontdekking.

Viktor T., een 63-jarige Rus die al decennialang in Kortrijk woont, kwam in het vizier van justitie toen hij opdook in een louche chatgesprek. Daarin werd onder meer kinderpornografisch materiaal gedeeld. De politie besloot daarom over te gaan tot een onderzoek, maar wat ze daar vonden tartte alle verbeelding.

Naast duizenden bestanden van kinderpornografische aard, vonden ze een ziekelijk object. “Er werd een babypop aangetroffen, waarvan het kruis opengesneden was. Die gebruikte hij als sekspop”, aldus het Openbaar Ministerie.

Psychologische hulp

Zijn raadsman pleitte voor psychologische hulp. “Er is geschikte hulp nodig, want nu ziet hij zelfs de ernst van de situatie niet in”, klonk het.

De man zal alvast begeleiding moeten volgen. De rechter veroordeelde hem tot 12 maanden voorwaardelijk en een boete van 4.000 euro waarvan 3.000 euro met uitstel. Een van de voorwaarden is het verplicht volgen van een behandeling voor zijn seksuele problematiek. Viktor T. werd ook voor 10 jaar ontzet uit de rechten en mag ook 10 jaar geen activiteiten meer uitvoeren met minderjarigen. (JD)