Politie onderschept wagen vol zwemvesten in buurt van Plopsaland De Panne: duo krijgt 30 maanden cel voor mensensmokkel

Twee Syriërische mannen hebben voor de Brugse strafrechtbank elk 30 maanden celstraf met uitstel en 8.000 euro boete gekregen voor mensensmokkel.

Marwan A. (46) en Moustafa C.H. (43) liepen op 15 april tegen de lamp in de buurt van het pretpark Plopsaland in De Panne. Een patrouille van de politiezone Westkust kreeg hun Volkswagen Touran rond 3.37 uur in de gaten en ging over tot een controle. Het voertuig zat vol zwemvesten en jerrycans met benzine.

De twee Syriërs gaven toe dat ze beseften dat het materiaal diende voor mensensmokkel over zee. Marwan A. werd naar eigen zeggen geronseld om de spullen naar Noord-Frankrijk te brengen. Er was hem 300 euro beloofd voor de rit en 200 euro voor de benzine. Moustafa C.H. stelde zijn voertuig ter beschikking, hoewel hij naar eigen zeggen wist dat er iets niet pluis was. De beide mannen zaten vijf maanden in voorhechtenis maar mogen nu dus de cel verlaten. (AFr)