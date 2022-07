Politie lost winkeldief, die meteen probeert in te breken in wagen in Bredene

Twee Algerijnen riskeren in de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor winkeldiefstallen.

Op 31 december vorig jaar gingen Algerijn Zak A. (20) en Nathalie M. (42) uit Bredene bij Ici Paris XL in Bredene aan de haal met drie flesjes parfum. De feiten werden gefilmd waarna de politie de twee kon inrekenen in een nabij Zeeman-filiaal. De flesjes parfum staken in de handtas van M. Omdat ze een vast adres had, mocht de vrouw beschikken om later verhoord te worden. Maar A. werd meteen in de boeien geslagen. In zijn broek bleken ook nog drie paar gestolen sokken te zitten.

A. werd na zijn verhoor gelost. De politie volgde hem discreet om zijn verblijfplaats te achterhalen en werd meteen aangesproken door een getuige die gezien had hoe A. had proberen in te breken in een geparkeerd voertuig. De Algerijn werd deze keer wel aangehouden en zit sindsdien achter tralies. Ook Islam B. (22) bleek bij de parfumdiefstal betrokken. De Algerijn werd eveneens bij Zeeman geklist met een gestolen jas. Op 1 januari probeerde hij ook nog met geweld een fiets te stelen.

Onderzoek linkte Zak A. en Islam B. ook nog aan een auto-inbraak op 17 december vorig jaar. Ze maakten toen een portefeuille en een laptop buit. De laptop werd aangetroffen in de woning van Nathalie M., die de twee illegalen onderdak verschafte. De vrouw kwam niet opdagen voor het proces en riskeert twaalf maanden cel. Islam B. riskeert net als Zak A. achttien maanden cel. Advocaat Mathieu Langerock hekelde hun lange voorhechtenis en drong aan op straffen met uitstel.

De uitspraak volgt op 14 juli. (AFr)