Politie krijgt verloren portefeuille met drugs opgestuurd: jongeman terecht voor drugshandel

De Gentse politie kreeg van een eerlijke vinder de verloren portefeuille van een 22-jarige jongeman uit Izegem opgestuurd. Een mooi gebaar, alleen bleek er een zakje ketamine in de portefeuille te zitten.

Het leverde hem een dagvaarding voor drugsbezit op. Op de Gullegemse jeugdfeesten kon hij wat later met xtc-pillen aan de ingang en in zijn tent betrapt worden, goed voor een verdenking van drugshandel.

Amper 19 was K.H. uit Izegem toen hij in Gent zijn portefeuille verloor. Een eerlijke vinder stopte de portefeuille in een enveloppe en bezorgde die aan de politie. De agenten vonden niet alleen de identiteitsgegevens van de jongeman maar ook een zakje met ketamine.

Tweede keer betrapt

Aanvankelijk leek de eigenaar er met een begeleidingscursus rond drugsgebruik vanaf te zullen komen, tot hij drie maanden later op de Gullegemse jeugdfeesten aan de ingang met 17 xtc-pillen op zak geklist kon worden. In zijn tent lagen nog eens 40 xtc-pillen en ketamine.

Hij gaf toe dat hij die zou verkopen. De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van 1.200 euro. “Hij had geen inkomsten en gebruikte zelf drugs”, aldus zijn advocaat. “De verkoop diende om zelf zijn drugs te kunnen financieren. Ondertussen is hij clean.” Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren of een straf met begeleidende voorwaarden.

(LSi)