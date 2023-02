Politie komt na drie jaar getuigen over te snelle Maserati zonder lichten in Koksijde

Twee politiemensen moesten maandagochtend komen getuigen in de politierechtbank van Veurne over vaststellingen die ze drie jaar geleden hadden gedaan. Toen zetten ze een bestuurder in een Maserati aan de kant die te snel en zonder verlichting reed in de Kinderlaan in Koksijde. De man ontkende, maar de politierechter veroordeelde hem toch.

Op 18 maart 2020 merkte een politiepatrouille van zone Westkust een Maserati op in de Kinderlaan in Koksijde. De man reed te snel en reed om 20 uur ‘s avonds bovendien zonder verlichting. Toen de politie de zwaailichten opzette om hem aan de kant te zetten, leek de man er eerst vandoor te willen gaan. Uiteindelijk konden ze de Maserati met S.B. aan boord toch stoppen.

Nummerplaatverlichting

De procureur vroeg de man te veroordelen wegens ongepaste snelheid en rijden zonder verlichting, maar S.B. betwistte de feiten. Volgens hem reed hij wel degelijk mét verlichting. Omdat hij na de feiten niet verhoord werd, besloot de politierechter om de twee politiemensen van toen op te roepen als getuigen. “Het ging om een gevaarlijke snelheid die hij voerde op die baan en voor ons was de dringendste reden om hem aan de kant te zetten het feit dat hij reed zonder verlichting. Er wordt opgeworpen dat het enkel zijn nummerplaatverlichting zou zijn die niet werkte, maar dat is niet zo.”

De advocaat van S.B. bleef erbij dat enkel de nummerplaatverlichting niet werkte en dat probleem meteen opgelost werd in de garage. Hij vroeg de vrijspraak. De rechter veroordeelde S.B. toch tot 45 dagen rijverbod en 1.400 euro boete. (JH)