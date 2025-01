Politie klist twee drugdealers: Nieuwpoortenaar heeft voor 15.000 euro aan speed en cocaïne bij zich

Politiezone Westkust kwam vorige week vrijdag tussenbeide in twee drugsdossiers en kon twee verdachten arresteren. Het gaat om een 22-jarige Fransman en een 37-jarige man uit Nieuwpoort. In zijn huis werd een grote hoeveelheid drugs gevonden: 1,2 kilogram speed, 380 gram marihuana en 50 gram cocaïne. Goed voor een straatwaarde van rond de 15.000 euro.

“Vrijdagmiddag 17 januari werd in het kader van een gerechtelijk onderzoek een huiszoeking uitgevoerd bij een 37-jarige man uit Nieuwpoort”, meldt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Onze ploeg trof grote hoeveelheden drugs aan: meer dan 1,2 kilogram speed, 380 gram marihuana en 50 gram cocaïne. Dit is goed voor een totale straatwaarde van om en bij de 15.000 euro.

In een ander dossier werd op vrijdagavond 17 januari een 22-jarige man met Franse nationaliteit gecontroleerd. In een verborgen ruimte in de wagen ontdekten we verdovende middelen: 10 gram cocaïne en 30 gram heroïne verpakt in kleine hoeveelheden. De man had ook een grote hoeveelheid cash bij zich en bezat geen geldig rijbewijs.

Raadkamer

In beide dossiers vorderde het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om beide mannen aan te houden. Ze verschenen dinsdag voor de raadkamer in Veurne die hun aanhouding heeft verlengd. (JH)