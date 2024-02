Politie-inspecteur ontkent dat hij buurvrouw met luchtdrukpistool bedreigde: “Ik wilde net helpen”

Een 58-jarige inspecteur van de lokale politie riskeert 12 maanden cel en 1.200 euro boete omdat hij volgens het openbaar ministerie zijn buurvrouw bedreigde met een luchtdrukpistool. De man ontkent echter ten stelligste. “Integendeel, ik hielp haar net met haar boodschappen maar die vrouw heeft een ziektebeeld. Het enige wat ik deed, was haar hond met het pistool doen schrikken, omdat hij zijn behoefte altijd in de gang deed.”

De vermeende feiten zouden plaatsgevonden hebben op 30 maart 2022 in een appartementsgebouw in Koksijde. Daar woont een 58-jarige politie-inspecteur en ook het vermeende slachtoffer, dat zich geen burgerlijke partij stelde. De vrouw, die een ziektebeeld heeft, belde die avond andermaal naar de hulpdiensten om een ziekenwagen te vragen.

“Aan de telefoon hoorden ze in de alarmcentrale haar hond luid blaffen”, schetste de procureur. “Ze hoorden ook een man roepen, en dat zou om de beklaagde gaan. Bij aankomst vertelde de vrouw aan de ambulanciers dat ze door hem bedreigd werd met een pistool. Ook haar hond zou bedreigd geweest zijn. De ambulanciers hadden zelf niks van de feiten of een pistool gezien. De politie vond bij een huiszoeking wel een luchtdrukpistool en een matrak, een verboden wapen, in de woning. De bedreigingen zijn voor ons bewezen en we vorderen 12 maanden cel en 1.200 euro boete.”

Ondier van een hond

De politie-inspecteur en zijn advocaat schetsen een heel ander beeld. “Het is bekend dat die vrouw een ziektebeeld heeft, vaak de ambulance belt en haar hond door de sirenes door het dolle gaat”, zegt advocaat Alain Coulier. “Die buurvrouw is op zich een lieve dame en mijn cliënt helpt haar ook, maar soms heeft ze het moeilijk. Haar hond doet ook altijd zijn behoefte in de gemeenschappelijke gang, tegen de voordeur van mijn cliënt. Nadat hij bij het horen van de sirene weer dol werd, opende mijn cliënt zijn deur om stilte te vragen. Daarop liep haar hond, eigenlijk een stuk ondier, zijn huis binnen. Daarop heeft hij met het luchtdrukpistool een ‘plof’ gelost naar het dier om hem te doen schrikken. Dat is niet strafbaar en meer gebeurde er niet. En die gevonden matrak is eigenlijk een relikwie van meer dan 20 jaar oud, een stuk oud dienstmateriaal, dat bij hem tentoongesteld is. We vragen de volledige vrijspraak.” (JH)

Vonnis op 27 februari.