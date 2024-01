“Poging om mij uit de politiek te krijgen”: Anzegemse burgemeester riskeert 2.400 euro boete voor opruimwerken in park

Er hangt burgemeester Gino Devogelaere een boete van 2.400 euro boven het hoofd voor de opruimwerken in het Sint-Arnolduspark. Volgens het gerecht gebeurden die zonder de nodige machtiging en raakte de natuur daarbij zwaar beschadigd. Volgens burgemeester Devogelaere wordt een politiek spel gespeeld. “Ze schuiven alles op mijn nek om mij uit de politiek te krijgen.”

In het Sint-Arnolduspark, ook bekend als het Tiegempark, sneuvelden in februari 2022 heel wat bomen bij de doortocht van storm Eunice. Voor het opruimen van de omgevallen bomen en afgewaaide takken was volgens Natuurpunt en het Openbaar Ministerie een machtiging nodig. “De gemeente kreeg zelfs een duidelijke waarschuwing van het Agentschap Natuur en Bos nadat in maart 2022 al een melding kwam dat een aannemer van plan was om het dode hout uit het bos te slepen”, zei de procureur.

Park of bos

“Desondanks werden begin 2023 toch met zware machines de bomen en takkenwallen uit het bos gehaald. Kleine boompjes werden omgezaagd om de machines door te laten en de bodem werd zwaar beschadigd. Overal lagen ontwortelde hyacinten. Men moest hiervoor in dialoog gegaan zijn met het Agentschap Natuur en Bos maar men nam de vlucht vooruit.”

Op het proces was men het echter niet eens of het Tiegempark nu een park of een bos was. Enkel in dit laatste geval is immers een kapvergunning nodig voor de uitgevoerde werken. “Mijn voorganger Claude Van Marcke kocht het park net omdat het een park was”, zei burgemeester Devogelaere. “Hij wist dat we in een bos veel meer moeten opletten qua beheer.”

Bruine ratten

“Parken worden opgekuist. Ik werd vaak aangesproken door omwonenden die mij aanspraken over het gevaar van omgewaaide bomen en zelfs over bruine ratten die er hun intrek genomen hadden en heb maatregelen genomen. Ik ben misschien op het verkeerde pad gezet door mensen die mij vertelden dat er in het park geen vergunning nodig was.”

“Toch sta ik hier als een ontgoocheld man, omdat ik na een politieke carrière van 30 jaar zo aangevallen wordt. Twee weken geleden heb ik gezien dat de burgerlijke partij ook een politieke partij wordt in Anzegem, met name DNA. De man achter Natuurpunt in Anzegem ligt ook mee aan de basis van deze nieuwe politieke partij. We waren na de opruimwerken nog overeengekomen om paaltjes met draden te plaatsen langs de wandelpaden in het park. Daarmee zou de kous af zijn maar achter mijn rug doet hij me toch tot hier komen, afschuwelijk.”

Slordigheid

Naast burgemeester Devogelaere stond ook de aannemer mee terecht die de werken in zijn opdracht uitvoerde. Hij riskeert 4.000 euro boete maar vroeg de vrijspraak. Zijn advocaat sprak van een fenomenale slordigheid in het dossier.

“Er waren nog heel wat andere aannemers die in het park aan het werk waren die wel zwaar materiaal gebruikten maar die zijn zelfs niet verhoord. Mijn cliënt heeft enkel een klein kraantje gebruikt en bleef op de wandelpaden.”

Burgemeester Devogelaere gaf overigens toe dat hij de aannemer duidelijk gezegd had dat er geen vergunning nodig was voor de werken in het park. De rechter doet uitspraak op 4 maart.