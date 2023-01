Poetsvrouw uit Zuienkerke maakt bijna 65.000 euro buit met gestolen bankkaart van Bruggeling

Een 28-jarige poetsvrouw uit Zuienkerke heeft voor de Brugse strafrechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor loondiefstal en informaticabedrog. Bij een klant maakte S.D. een bankkaart buit waarmee ze 65.000 euro achterover drukte.

Halfweg juni vorig jaar ging S.D. met een bankkaart aan de haal bij een 63-jarige Bruggeling waar zij als poetshulp aan de slag was. In de weken nadien maakte ze de man 9.500 euro lichter via overschrijvingen en afhalingen.

Bekentenissen

Omdat het slachtoffer een volmacht had op de rekeningen van zijn kinderen kon S.D. ook de zoon minstens 54.000 euro afhandig maken. Door enkele transacties te annuleren kon de bank verhinderen dat ook de dochter geld verloor.

Tijdens haar verhoor ging S.D. meteen tot bekentenissen over. Op basis van bankgegevens bleek dat de vrouw met haar iPhone inlogde om de overschrijvingen uit te voeren.

Vrijspraak voor andere aanklacht

Ook een klant uit De Haan beweerde dat zij door S.D. bestolen werd. Daar verdwenen juwelen, kledij en een portefeuille, maar bij S.D. werd niets aangetroffen. S.D. ontkende deze diefstal met klem en de rechter sprak er haar voor vrij.

Na haar arrestatie bracht S.D. twee maanden in voorhechtenis door. De rechtbank legde haar vrijdag een resem voorwaarden op. Ze moet ook het gestolen geld terugbetalen. De vrouw betaalde wel al 22.000 euro terug. (AFr)