Poetsvrouw uit Koekelare die tien klanten bestal, komt weg met 80 uur werkstraf

Een 43-jarige vrouw uit Koekelare heeft voor de Brugse strafrechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor een resem diefstallen die ze pleegde als poetsvrouw. Een mild vonnis want M.S., die met een valstrik geklist werd, riskeerde twee jaar effectieve celstraf.

In het najaar van 2021 rees bij een Zedelgems gezin het vermoeden dat de poetsvrouw geld ontvreemdde. De gezinsleden maakten foto’s van de serienummers op hun bankbiljetten en toen opnieuw geld verdwenen bleek, werd de politie verwittigd.

Geld in rugzak

In de rugzak van M.S. stak maar liefst 4.765 euro, waaronder ook de biljetten met de gefotografeerde serienummers. De Roemeense vrouw had ook nog twee flessen wasmiddel gestolen.

In de woning van M.S. troffen de speurders 15.000 euro cash geld aan. Volgens de vrouw was een groot deel daarvan afkomstig van haar bijberoep als nagelstyliste.

Zedelgem, Aartrijke en Veldegem

Ze gaf wel toe dat ze eerder al 1.000 euro gestolen had bij het Zedelgemse gezin. De vrouw biechtte nog meer gelijkaardige diefstallen op en kon uiteindelijk gelinkt worden aan elf feiten bij tien huishoudens in Zedelgem, Aartrijke en Veldegem.

Daarbij stal ze niet enkel geld maar ook juwelen, kledij, badhanddoeken en schoonmaakmiddelen.

Blanco strafregister

De vrouw wist naar eigen zeggen niet precies waarom ze de diefstallen pleegde. “De gestolen kledij was zelfs haar maat niet”, pleitte advocaat Patrick Arnou.

“Ze groeide op in armoede en was getroffen door de grote overvloed hier. Mijn cliënte zat een maand in voorhechtenis en werkt niet langer als poetsvrouw. Ze heeft nog een blanco strafblad en ze heeft oprecht spijt over wat ze deed.”

Slachtoffers vergoed

Het openbaar ministerie vroeg twee jaar cel voor de vrouw, maar meester Arnou stuurde met succes aan op een werkstraf.

Naast haar blanco strafblad hield de rechtbank ook rekening met het feit dat ze de slachtoffers intussen vergoedde. Bovendien achtte de rechtbank de diefstal van een aantal van de spullen niet bewezen. (AFr)