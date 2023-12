Poetsvrouw steelt enveloppe met 2.400 euro bij klant in Oostende: drie maanden celstraf met uitstel

Een 56-jarige vrouw uit Bredene heeft drie maanden celstraf met uitstel gekregen voor loondiefstal. Als poetsvrouw ging A.C. met een stevige geldsom aan de haal bij een klant in Oostende.

Op 7 juli vorig jaar was A.C. als poetsvrouw aan de slag in Oostende. Toen de klant vaststelde dat een enveloppe met daarin 2.400 euro verdwenen was, kwam de Bredense al snel als verdachte in het vizier. A.C. bekende de diefstal en stortte het gestolen geld terug.

Op 14 november vroeg de procureur drie maanden effectieve celstraf voor A.C., die aanvankelijk aanwezig was in de rechtszaal maar al vertrokken bleek toen haar zaak voorkwam. Ze werd dan ook bij verstek veroordeeld. (AFr)