Poetsvrouw ontkent plots dat ze in week tijd 1.100 euro stal in slagerij en wil af van celstraf

Een 41-jarige poetsvrouw uit Diksmuide wil af van de zes maanden effectieve celstraf die ze kreeg nadat ze in een week tijd 1.100 euro stal in de slagerij waar ze ging poetsen. N.V. kreeg die straf al in mei vorig jaar, maar zit nu pas in de gevangenis en vroeg een nieuw proces.

Op 12 mei vorig jaar kreeg de 41-jarige N.V. uit Diksmuide zes maanden effectieve celstraf en 1.200 euro boete wegens huisdiefstal. De feiten waren vrij duidelijk. N.V. was als poetsvrouw een week aan de slag in een slagerij in Diksmuide toen er daar 1.100 euro verdween. “Er werd enkel gestolen toen N.V. die week bij ons werkte als vervanging van onze vaste poetsvrouw”, sprak de slager. “Via een list konden we haar betrappen en ze gaf ook alles toe.”

Verzet aangetekend

Van de briefjes waren de nummers immers genoteerd en die werden later verfrommeld teruggevonden, onder andere op de dampkap. N.V. had die dag ook de bewakingscamera met een handdoek afgedekt.” Ze liet zich niet zien op haar proces en kreeg bij verstek een effectieve celstraf. Nu ze voor feiten in de gevangenis zit, tekende ze verzet aan. Opvallend genoeg gaf ze de diefstal van 1.000 euro plots niet meer toe. “Het klopt gewoon niet, want dat geld werd gestolen uit het keukengedeelte waar zij zelf niet kwam. Men keek direct in haar richting zonder rekening te houden met andere verdachten.” Voor het andere geld vroeg ze nu een celstraf met uitstel. Vonnis op 13 december. (JH)