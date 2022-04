Poetsvrouw krijgt werkstraf na diefstal geld uit kistje van Izegemse fanfare

Na lang aandringen bekende een 25-jarige poetsvrouw uit Roeselare dat ze twee keer geld uit een kistje van de Izegemse Stadsfanfaren stal. Het leverde haar voor de rechtbank een werkstraf van 60 uren op.

Al enige tijd had de secretaris van de koninklijke Izegemse Stadsfanfaren een vermoeden dat poetsvrouw Barbara G. (25) uit Roeselare geld uit een kistje van de fanfare bij hem thuis pikte. Op 20 mei 2020 filmde hij de serienummers van de biljetten in het kistje en tegen de middag konden die in de zool van de schoen van G. gevonden worden.

Lening

Tijdens het verhoor bij de politie bekende ze die dag 70 euro te hebben gestolen en eerder al eens 50 euro. “Omdat ik een lening voor de auto zo snel mogelijk wou terugbetalen. Als dat achter de rug was, zou ik het geld terugstoppen”, zo klonk het. “Als het ware een lening zonder toestemming.”

Enkele dagen later kwam de vrouw daarop terug. “Ik heb niets gedaan. Ik moet er zijn ingeluisd. Toen ik op blote voeten de douche poetste, moet iemand de biljetten onder de zool van mijn schoen gestopt hebben.”

Onzin

Een volledig ongeloofwaardige uitleg waar ook de rechter weinig geloof aanhechtte. “Er zat zelfs een briefje van 50 euro van jou onder de zool van de andere schoen. Wie heeft dat daar dan in gestopt?”, vroeg hij zich af. G. moest er het antwoord schuldig op blijven.

“Misschien stopten ze een briefje uit hun eigen portefeuille er in?”, probeerde G. nog. Even later zag ze de onzin van haar blijvende ontkenning in en gaf ze de diefstallen toe. Aan de Izegemse Stadsfanfaren moet ze een schadevergoeding van 50 euro betalen. (LSi)