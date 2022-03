Poetsvrouw iuit De Panne krijgt vier maanden cel na meenemen oorbellen ‘om ze te proberen’

Een 55-jarige poetsvrouw uit De Panne heeft vier maanden cel en 800 euro boete gekregen omdat ze bij een bejaarde dame oorbellen stal. Zelf zag G.P. dat niet zo. “Gestolen? Nee, ik wou ze thuis eens passen en dan teruggeven.”

De 55-jarige poetsvrouw werkt bij een poetsbedrijf en gaat met dienstencheques van huis tot huis. Op 1 juni vorig jaar merkte een bejaarde dame uit De Panne op dat er enkele van haar sieraden verdwenen waren. Ze liet de zaak onderzoeken en al gauw kwam haar poetsvrouw G.P. in beeld.

Ook winkeldiefstal

“In eerste instantie waren vooral haar oorbellen verdwenen”, sprak de procureur. “De feiten gebeurden tussen 1 maart en 1 juni. Toen de vrouw betrapt werd werden de oorbellen ook teruggegeven. Maar wat me stoort is de houding van de vrouw in het dossier. Ze deed moeilijk tijdens het onderzoek en verzon wat verhaaltjes. En bovendien is ze nog maar recent veroordeeld wegens een winkeldiefstal.”

Later teruggeven

De advocaat van G.P. hoopt op mildheid. “Ze had het niet moeilijk omdat haar partner kanker heeft en er veel moeilijkheden zijn in het gezin. Eigenlijk had ze ook geen plannen met die oorbellen. Ze wou die enkel eens passen en dan later teruggeven. Belangrijk te zeggen is dat ze meteen eerlijk is geweest bij haar werkgever en die haar een nieuwe kans geeft gegeven. Ze is er nog steeds aan de slag. Maar bij die dame gaat ze uiteraard niet meer langs.” De rechter vond dat er wel degelijk sprake was van diefstal. (JH)