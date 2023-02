Poetsvrouw die met bijna 10.000 euro aan de haal ging bij klant in Ruiselede krijgt twaalf maanden cel

Een 26-jarige vrouw uit Pittem heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen omdat ze als poetsvrouw bijna 10.000 euro stal.

In het najaar van 2022 rees bij een vrouw uit Ruiselede het vermoeden dat ze bestolen werd door haar poetsvrouw. Volgens het slachtoffer was er op een maand tijd bijna 10.000 euro cash geld uit haar woning verdwenen. Ze besloot de serienummers op haar bankbiljetten te fotograferen en toen er op 1 december opnieuw 500 euro verdwenen bleek, schakelde de vrouw de politie in. Het gestolen geld werd inderdaad aangetroffen bij poetsvrouw J.V.

Tijdens haar verhoor gaf J.V. de feiten gedeeltelijk toe. De vrouw kwam begin januari evenwel niet opdagen voor haar proces. Naast twaalf maanden effectieve celstraf kreeg de vrouw ook nog een geldboete van 400 euro opgelegd. Aan het slachtoffer moet ze het gestolen geld terugbetalen. (AFr)