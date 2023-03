Poederbrief gevonden in politierechtbank Kortrijk, personeel onderzocht en ontsmet

Bij de dagelijkse post op de griffie van de Kortrijkse politierechtbank stak woensdag een brief die een onbekend poeder bleek te bevatten.

Vier personeelsleden die de omslag in handen kregen, moesten een tijdlang in quarantaine. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de brief op te halen en stalen te nemen.

“De vier personeelsleden zijn ondertussen onderzocht en ontsmet”, zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas aan de VRT. “Niemand voelde zich ziek, de testen zijn ook negatief, dus vermoedelijk is dat poeder onschadelijk.”