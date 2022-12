Pluspapa (34) ontkent misbruik tienermeisje: “Kreeg pas gsm terug als ik hem aanraakte”

Een 34-jarige man uit Diksmuide riskeert achttien maanden cel voor aanranding van de eerbaarheid van zijn voormalige stiefdochter en partnergeweld tegen haar moeder. “Ik moest naakt bij hem in bed en bad zitten en kreeg mijn gsm pas terug als ik hem aanraakte”, verklaarde het kind. Bewijzen zijn er evenwel niet en daarom vroeg M. de vrijspraak.

De nu 34-jarige M. had tussen 2010 en 2021 een relatie met de moeder van het meisje, die een andere papa heeft. De relatie verliep echter vaak stormachtig. In september vorig jaar kwam er een einde aan de relatie toen de vrouw klacht neerlegde wegens partnergeweld. Ook haar dochter deed hetzelfde en beschuldigt M. ervan haar te hebben misbruikt.

Naakt in bed en bad

“De man zou zijn stiefdochter hebben aangerand toen ze tussen 8 en 14 jaar oud was”, sprak de procureur. “Ze vertelde de politie hoe hij haar ’s ochtends soms wakker maakte en ze naakt bij hem in bed moest liggen waarna hij zijn geslachtsdeel tegen haar wreef. Of ze moest met hem in bad zitten. Hij nam haar gsm af en ze kreeg die pas terug als ze hem aanraakte. Van penetratie was geen sprake. Haar moeder vertelde dat ze meermaals slachtoffer werd van partnergeweld en M. in kwade buien het meubilair vernielde. Ze liep meerdere keren blauwe ogen of kaken op. Ik vraag achttien maanden cel of eventueel de internering.” Volgens een deskundige zou M. immers een IQ van slechts 65 hebben.

Geen vinger aangeraakt

Echte bewijzen zijn er echter niet. “Die kunnen er ook niet zijn want M. heeft zijn dochter, jawel, hij ziet haar als zijn dochter, nooit met een vinger aangeraakt”, sprak zijn advocaat. “Zijn dochter kan echter heel manipulatief zijn, dat zegt ook de school. Ze was kwaad op M. omdat die haar confronteerde met het feit dat ze drugs nam en ze betrapt werd tijdens gesprekken met veel oudere jongens. Haar eigen mama deed daar niks tegen. Hij heeft zijn ex ook nooit geslagen. Ja, beide partijen konden opvliegend zijn en soms vloog er wat huisraad door de kamer maar meer dan trekken en duwen was het niet. Eenmaal werd hij trouwens zelf geslagen met een pollepel.” We vragen de vrijspraak.” De moeder en haar dochter waren geen burgerlijke partij. Vonnis op 17 januari. (JH)